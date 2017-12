Durante los comicios del pasado domingo, el flamante presidente del PJ Campana ,Oscar Trujillo, la ex Intendente Stella Maris Giroldi, la concejal Soledad Calle y el referente gremial Oscar Villarreal coincidieron en estos aspectos. El domingo se realizaron las elecciones internas del Partido Justicialista y en nuestra ciudad, el comicio sirvió para ratificar la vocación de unidad plasmada en la lista que encabezó Oscar Trujillo, nuevo Presidente del PJ Campana. Así, durante el proceso eleccionario llevado adelante en la Escuela 1 se pudo apreciar un desfile importante de figuras del peronismo local. Incluso, hasta la ex Intendente Stella Maris Giroldi se hizo presente para emitir su voto. "Estamos muy contentos que Stella haya participado de esta jornada", señaló Trujillo al respecto. "No sólo habla muy bien de ella, sino de todos nosotros. Nos muestra de cara a la sociedad dándonos un espacio de encuentro, un espacio de unidad. Creo que figuras como ellas nos van a servir para cimentar, desde su experiencia y su capital político, un peronismo renovado de cara al futuro", agregó el nuevo Presidente del PJ Campana. "Ninguna fuerza política se renueva olvidando su pasado u olvidando a los hombres y mujeres que lo hicieron grande. La figura de Jorge y la figura de Stella tienen que estar. Necesitamos que todos juntos empujemos del carro de cara al futuro", aseguró Trujillo en diálogo con Canal 15 Campana. "Lo importante es que se ha logrado la unidad. Eso es lo fundamental. La unidad debe perdurar y sumar cada vez más compañeros. Al peronismo siempre lo quisieron quebrar, pero nunca pudieron", expresó por su parte Giroldi. "Hay que dejar las apetencias personales de lado para unificar al peronismo para retomar la mística del movimiento, la calle y que no se pierda el trabajo de tantos años de gente como Jorge Varela, Juan Ghione y Alberto Armesto", remarcó quien fuera jefa comunal de la ciudad entre 2007 y 2015. Consultada respecto a las diferencias que tuvo en su momento con Trujillo (quien la enfrentó en las Primarias de 2015), Giroldi manifestó que se trataron de "discusiones políticas" y se mostró distante de cualquier cargo o responsabilidad a futuro: "Yo me retiré y ya no quiero tener ningún compromiso. Hoy (por el domingo) termina mi mandato en el Partido Justicialista de la Provincia". Durante la jornada electoral que desarrolló el peronismo local también estuvo presente la concejal Soledad Calle, quien se refirió al desafío del justicialismo: "Nuestra tarea es la de volver a construir un proyecto político que transforme Campana en los próximos años y que la convierta en una ciudad inclusiva y en una ciudad con desarrollo y trabajo, como el peronismo siempre soñó", explicó. A su vez, la actual Presidenta del bloque de concejales del PJ-UC, destacó el trabajo conjunto que se está llevando adelante: "Estamos confluyendo muchísimo y recibiendo acompañamiento técnico de profesionales como Tito Jendrulek. Este es un proceso en el que confluyen un recambio generacional de compañeros que venían militando con la presencia de muchos compañeros de experiencia y trayectoria que todavía tienen mucho por aportar no sólo al peronismo sino a la comunidad en general". Quien también participó de los comicios del domingo fue el Secretario General de las 62 Organizaciones de Zárate-Campana, Oscar Villarreal, quien resaltó también la unidad y la forma en que se alcanzó: "Estamos convencidos que se tenía que dar la unidad y estamos contentos de que se haya podido conformar. El movimiento obrero ha tenido un protagonismo importante y eso lo vemos con buenos ojos". El Secretario General de la UOCRA Campana señaló que el objetivo del peronismo es ser una "alternativa que le ponga un freno a este gobierno que no tiene integrado en su proyecto a los trabajadores y los sectores más postergados". En ese sentido, pensando en el 2019, Villarreal afirmó que con la unidad del peronismo no alcanza: "Es un buen punto de partida. Después tenemos el desafío de transformarlo en una alternativa interesante para la sociedad. No alcanza con decir que somos peronistas y que estamos unidos. Es importante, pero es solo un punto de partida".

Los integrantes de la lista de unidad del Partido Justicialista de campana, durante los comicios que se desarrollaron en la Escuela 1. "El interior bonaerense es el que más ha sufrido los errores del peronismo" El presidente electo del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, aseguró que su "gran tarea" en dicho cargo será la búsqueda de la unidad. "Tenemos que unir a aquellos que no se podían ni ver para que empiecen a poder verse. Los que no se podían sentar ni a hablar, que empiecen a sentarse a hablar", señaló. En una nota al sitio Diagonales, el Intendente de Merlo también se refirió al peronismo del "interior" bonaerense: "El interior es quien más ha sufrido los errores del peronismo en los últimos años y eso es muy fácil comprobarlo mirando el mapa de los resultados de las últimas elecciones. Los lugares donde mayor pérdida tuvimos son en el interior. El peronismo se ha quedado sin discurso para el interior de la provincia de Buenos Aires, sin propuestas concretas. Por eso en esta nueva construcción del peronismo, el interior va a tener un mayor protagonismo, lo mismo los sectores gremiales. Había algunos compañeros que hablaban de la "conurbanización" del peronismo de la Provincia y yo creo que en cierto punto ese planteo es razonable. Las áreas que más necesidad tienen de recuperación son las del interior de la Provincia. Juan Pablo de Jesús que es de La Costa va a ser el secretario General, y va a haber otros cargos muy importantes que van a ser administrados y dirigidos por gente del interior", explicó.



Tras la elección interna:

El peronismo local resaltó la unidad y el proceso que se puso en marcha

