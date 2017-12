Historia de la Navidad (Parte I)

La importancia de la navidad y su significado no fue siempre el mismo para el mundo y sus civilizaciones, no por ello deja de ser considerada una de las celebraciones más arraigadas en culturas de los distintos pueblos en la historia de la humanidad. La Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, pero se debe recordar que su origen responde en realidad a otros factores históricos - religiosos que involucran al poderoso Imperio Romano y ritos paganos que poco tienen que ver con lo que se conmemora: el nacimiento del niño Jesús. La importancia que le da la mayoría del mundo moderno es por su tiempo de celebración, al final de año, realizándose festejos, reuniones familiares, intercambios de regalos y para los cristianos practicantes, una de sus fiestas religiosas más solemnes que es la Natividad del Señor, el 25 de diciembre en Belén de Nazaret. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús; en realidad, esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. Se puede considerar como antecedente, la Saturnalia romana que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la Justicia. Estas celebraciones habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también las propias del Festival de Navidad. Se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del Sol, que en inglés es "sun", por lo que se tomó como el nacimiento del hijo de Dios, que en inglés es "son". Posteriormente la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano siendo el rey Justiniano quien declaró la Navidad como fiesta cívica, aunque no tuvo gran aceptación por los cristianos de esa época. La primera vez que se escuchó hablar de las Navidades, como las conocemos actualmente, celebradas el 25 de diciembre, fue casi dos siglos después del nacimiento de Cristo por lo que, incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno instituida por los romanos. La explicación en la que más coinciden los historiadores del porqué del festejo de la Navidad los 25 de diciembre de cada año son la serie de decisiones tomadas por la dirigencia de la iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre las que se considera principalmente la moción del Papa Julio I en 350 para establecer la navidad el 25 de diciembre, la que fue avalada por decreto 4 años después por el Papa Liberio.



Fuente: sobrehistoria.com



Historia de la Navidad (Parte I)

Por Julio N. Carreras

