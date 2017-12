Claudio Valerio

"El hueso dado a un perro no es caridad. Caridad es compartir uno hueso con un perro cuando se está tan hambriento cuanto él." (Jack London) Es muy fácil dar a Dios el dinero que no nos hace falta, el tiempo que nos sobra, el amor que no nos exige nada. Lo difícil es ofrecer lo que nos provoca renuncias, el tiempo que necesitábamos para intereses personales, la alegría que parece no haber en momentos de tristeza. Es difícil, pero nos llena de gran regocijo y satisfacción. ¿Como nos sentimos bien al agradecer por los sueños aún no realizados, por el suceso aún no alcanzado, por la colocación que aún no conseguimos, por las victorias que aún no conquistamos? Eso es más de lo que caridad al dar un hueso al perro, es fe... es amor... es la vida abundante que solo los que tienen el amor a Dios en el corazón pueden sentir. Los cristianos son verdaderamente felices. No porque sus iglesias sean las mejores de la ciudad; ni tampoca porque tienen una cuenta bancaria con un saldo excelente; no porque vive en una bella casa o tiene un coche nuevo. El cristiano es feliz porque tiene a Dios cuidando de su vida, protegiéndolo de las intemperies del camino, guíandolo en la buena dirección... Las otras cosas se tendrán cuando Dios quiera; y es por lo cual que ya se alegra por anticipación. Nuestras actitudes no deben ser solamente caritativas, sino que serán actitudes de amor al Señor en nuestros corazones. Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), envìo un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, y mucha Prosperidad.

Dar lo que no se tiene

Por Claudio Valerio

