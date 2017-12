Los equipos de nuestra ciudad se enfrentarán en el debut. Luego, Mega visitará a Maipú, mientras Las Campanas recibirá a Lima. La Federación Norte de Fútbol realizó el pasado viernes el encuentro en el que llevó adelante el sorteo de las zonas y el fixture de la ronda inicial de la Copa Federación 2018. El certamen contará con la participación de dos equipos de nuestra ciudad: Atlético Las Campanas y Mega Jrs. Y estará comenzando el fin de semana del 20 y 21 de enero. Ambos conjuntos campanenses integran la Zona D junto a dos elencos de la Liga Zarateña: Maipú y Lima FC. La primera fecha tendrá enfrentamientos locales: Mega Jrs recibirá a Atlético Las Campanas, mientras que Lima FC hará lo propio ante Maipú. La Copa Federación 2018 cuenta con 27 equipos inscriptos, que se dividirán en siete zonas: ZONA A: Sarmiento (Zárate), Irineo Portela (Baradero), Argentino Oeste (San Nicolás) y 12 de Octubre (San Nicolás). ZONA B: Central Buenos Aires (Zárate), Defensores Unidos, Deportivo Alsina (Baradero) y San Patricio (San Antonio de Areco). ZONA C: SAPA (Marcos Paz), Flecha Azul (Escobar) y Social Obrero (Zárate). ZONA D: Lima FC, Maipú (Zárate), Atlético Las Campanas, Mega Jrs. ZONA E: Argentino (Chacabuco), Rivadavia (Chacabuco), San Martín (Chacabuco) y Vélez Sarsfield (Mercedes). ZONA F: San Martín (Chacabuco), San Lorenzo (Pilar), Defensores Jr y Los Palometas (Mercedes). ZONA G: River Plate (San Antonio de Areco), La Nueva Academia (Chacabuco), Obras Sanitarias (Arrecifes), Villa Italia (Salto).

QUIERE REPETIR. ATLÉTICO LAS CAMPANAS YA FUE CAMPEÓN EN 2012 DE ESTA COPA. EL FIXTURE DE LOS CAMPANENSES La Zona D, en la que se encuentran los dos equipos de nuestra ciudad que participarán de la Copa Federación 2018, tendrá el siguiente fixture: FECHA 1: Mega Jrs. vs Atl. Las Campanas; Lima FBC vs Maipú FECHA 2: Maipú vs Mega Jrs; Atl. Las Campanas vs Lima FBC. FECHA 3: Mega Jrs vs Lima FBC; Maipú vs Atl. Las Campanas FECHA 4: Atl. Las Campanas vs Mega Jrs; Maipú vs Lima FBC FECHA 5: Mega Jrs vs Maipú; Lima FBC vs Atl. Las Campanas. FECHA 6: Lima FBC vs Mega Jrs; Atl. Las Campanas vs Maipú

Fútbol Liguista:

Atlético las Campanas y Mega Jrs. ya conocen el fixture para la Copa Federación 2018

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: