Caso "Pino" Suardini: la jueza lo elevó a juicio

Así lo confirmó ayer su hijo Andrés, luego de la marcha organizada por amigos y familiares para pedir justicia por "Pino" Suardini, asesinado el 24 de diciembre del año pasado. Ayer a las 18 tuvo lugar la marcha organizada por amigos, familiares y vecinos de "Pino" Suardini, quien fuera asesinado en su hogar el pasado 24 de diciembre en horas del mediodía. La columna, encabezada por su hijo Andrés, subió la Av. Rocca a pie batiendo palmas y finalizó su recorrido en la escalinata de la plaza Eduardo Costa. Fue ahí donde Andrés, luego de agradecer a los organizadores de la marcha y a todos los presentes, confirmó que el martes pasado la Jueza de Garantías Graciela Cione dio lugar a la solicitud del Fiscal Juan José Montani de elevar a juicio la causa. "Quiero agradecer a todos los que se solidarizaron con mi viejo y también a los medios de comunicación, porque la misma persona que meses atrás denegó el pedido de prisión preventiva del principal sospechoso, con los mismos elementos, ahora dio lugar al juicio", dijo Suardini y agregó: "Esta marcha no es sólo por mi viejo. Es también para pedir justicia por todos los asesinatos no esclarecidos en Campana". Fiscal Montani pidió la elevación a juicio de la causa hace unos 30 días. Además de suficientes indicios contra el principal sospechoso, entre los principales elementos de prueba se encontraría al menos una huella dactilar "fresca" que habría sido levantada y correctamente documentada por Policía Científica el pasado 24 de diciembre. Para Andrés, el móvil fue una discusión con un viejo conocido y vecino de su padre profesión herrero, quien habría recibido un adelanto de dinero por un trabajo que nunca realizó. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo a La Auténtica Defensa en diciembre del año pasado y agregó: "No sólo no falta nada en la casa, sino que hasta quedaron $200 en efectivo sobre la mesa de la cocina; una pistola para defensa personal que "Pino" tenía sobre la mesa de luz; y una escopeta". "Pino" Suardini había enviudado hacía pocos meses. Vivía solo y fue encontrado por su hermano Mario en horas de la tarde del 24. Mario ingresó por el garage, que tenía la puerta entreabierta y tuvo un mal presentimiento. Cuando llegó a la cocina de la casa de San Martín al 900, encontró a "Pino" ya sin vida en el piso, sobre un charco de sangre, fruto de varios cortes con arma blanca en el rostro y en el cuello.

