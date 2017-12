Una cuestión de actitud

Un corto del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que se difundió a través de las redes sociales tiene como protagonista a la campanense Irina Gallo, quien se recibió de Bachiller en Naturales con un promedio de 9.37 en la Escuela Normal. Hoy viaja a La Plata, donde será recibida por el Ministro Gabriel Sánchez Zinny.

A los festejos por los 100 años de la Escuela Normal no le faltó nada: el edificio reacondicionado a nuevo, la impecable fiesta organizada por ex alumnos y profesores, y el emotivo video realizado por Demian Lammer fueron sus principales e inolvidables hitos.

Pero faltaba una inesperada frutilla del postre: un video realizado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que se viralizó en las redes estos últimos días. Su protagonista es Irina Gallo, quien se recibió de Bachiller en Naturales con un promedio de 9.37 y fue la abanderada del establecimiento durante todo el 2017.

"Es hermoso terminar el secundario: saber que terminás una etapa para empezar otra, y se te pueden abrir muchos caminos", es la frase final de la entrevista a Irina en el video que resume su historia en apenas un minuto. Hoy, junto a su mamá, viaja a La Plata porque el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, la quiere conocer.

En el corto, Irina cuenta que es un orgullo para ella terminar el colegio siendo la abanderada, que su familia tiene una gomería ("La Cueva", de Av. Mitre) donde ayuda atendiendo clientes cuando "se llena", que durante este año también hizo un curso de maquillaje en un taller municipal, y que piensa estudiar Diseño de Indumentaria en la UBA.

Lo que no cuenta en el video es que además, tiene novio (se llama Ezequiel y ahora están un poco distanciados), que por muchos años jugó al hockey para el Campana Boat Club y salió campeona en los Juegos Bonaerenses, y que muchos días a la semana salía de su casa a las 6 de la mañana para ir a estudiar y volvía a las 10 de la noche.

"Lo que pasa es que "La Cueva" funciona las 24 horas, y mis papás están trabajando aquí todo el día. Entonces en vez de ir a casa, voy a la gomería y de paso doy mano", explica mate por medio en la cocina del negocio familiar que inició su abuelo y ya suma medio siglo de vida comercial en Campana.

Se ve en el video y se lo confirma cara a cara: Irina es segura de sí misma y muy desenvuelta para su edad. Sabe lo que quiere y lo que no. Por ejemplo, recién este año conoció lo que es un boliche: "Fui una sola vez, y no volví más. No me interesa. Me pareció horrible. Escuchás música y te divertís un poco, pero también ves cosas ahí adentro. Toman alcohol como si se fuera a acabar el mundo esa noche. Me parece que la mitad no sabe qué quiere hacer a futuro y vive el día a día. Realmente, me da pena ver a las chicas en ese estado y muchos se aprovechan".

Hablando de sí misma, dice que es de escuchar mucho a los mayores, conocidos o no. "En casa me tocó cuidar a mi bisabuela por bastante tiempo y hablábamos mucho. ¿Viste que en el video digo que me gustaría enfocarme en que la mujer se sienta bien consigo misma, que la mujer cuando se arregla tiene otro ánimo? Bueno, de esas cosas me habla con ella, por ejemplo. Y de alguna forma me despertó la vocación. Por eso siempre escucho a los adultos, siempre tienen algo para decirte que te va a servir".





IRINA VIAJA HOY A LA PLATA, DONDE SERÁ RECIBIDA POR EL MINISTRO GABRIEL SÁNCHEZ ZINNY.



IRINA EN "LA CUEVA", EL EMPRENDIMIENTO FAMILIAR EN EL QUE TRABAJAN SUS PAPÁS Y DONDE DA UNA MANO CUANDO SALE DE LA ESCUELA.





LA SONRISA DE IRINA EN EL INICIO DEL VIDEO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA.