La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/dic/2017 Puerto Nuevo:

"Bocha" Hernández puso la renuncia a disposición de la Comisión Directiva







Así lo señaló el Presidente del club, Juan Carlos Ortiz, aunque no confirmó si se la aceptarán. En tanto, el Tribunal de Disciplina de la AFA descartó la quita de puntos contra el Auriazul por la protesta de Real Pilar en el partido disputado por la fecha 12. Está claro que Puerto Nuevo sólo piensa en este receso en hacer borrón y cuenta nueva. La racha con la que terminó la primera rueda del campeonato 2017/18 de la Primera D lo obliga a ello, esperando dejar atrás el cúmulo de lesiones y suspensiones que sufrió el equipo. Y en ese "borrón y cuenta nueva" podría caer incluso la dirección técnica del plantel. Es que Carlos "Bocha" Hernández le presentó a la CD su renuncia al cargo. "Nos presentó la renuncia y la tenemos a nuestra disposición, pero es algo que todavía no sabemos", señaló el Presidente Juan Carlos Ortiz respecto a la continuidad del entrenador. "El Bocha estaba laburando acá en el club con las inferiores y cuando hubo que poner el pecho vino y lo puso. Sabe que si no sigue al frente del plantel profesional va a seguir acá en el club porque se lo merece y porque lo siente", agregó el mandamás de la entidad Auriazul. Hernández asumió la conducción técnica de la Primera en la parte final de la pasada temporada, luego del alejamiento del cargo de Norberto Silvero. En ese cierre de campeonato dirigió seis encuentros, cosechando dos triunfos, un empate y tres derrotas. Para esta campaña continuó como entrenador principal y después de un muy buen arranque (dos victorias y tres empates en las primeras cinco fechas), el equipo se cayó y apenas logró un triunfo en las siguientes diez presentaciones. Encima, ese triunfo fue frente a Real Pilar en un partido en el que Puerto Nuevo inscribió a siete jugadores mayores de 23 años en la planilla, cuando el máximo permitido es de seis (finalmente, el Auriazul fue multado, pero no sufrió la quita de puntos; ver aparte). Así, en estos 15 partidos de la primera rueda, el Puerto Nuevo del "Bocha" Hernández terminó con 16 puntos, producto de 3 victorias, 7 empates y 5 derrotas. De esa manera ocupa la 13ª posición sobre 16 equipos, quedando a cuatro unidades del 9º puesto, último lugar de clasificación al Reducido, el objetivo que se había establecido el plantel al inicio del certamen.

21 PARTIDOS. SON LOS QUE LLEVA CARLOS "BOCHA" HERNÁNDEZ AL FRENTE DEL AURIAZUL: COSECHÓ CINCO VICTORIAS, OCHO EMPATES Y OCHO DERROTAS. NO SUFRIÓ LA QUITA DE PUNTOS ANTE REAL PILAR Finalmente, por el error administrativo que cometió ante Real Pilar (inscribió a siete jugadores mayores de 23 años en la planilla, cuando el máximo permitido es de seis), Puerto Nuevo no sufrirá la quita de puntos en ese encuentro de la 12ª fecha que ganó 2-0 en cancha de Villa Dálmine con goles de Germán Águila y Orlando "Pampa" Sosa. En cambio, sí será multado por no haber cumplido con el reglamento vigente para la Primera D, de acuerdo al fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El fallo, que puede leerse en el sitio web de AFA, señala en sus considerandos que "el Club Puerto Nuevo, efectivamente incorporó en la planilla de partido a los siete jugadores que denuncia el club reclamante (Real Pilar), pero solamente tres de ellos participaron del juego, (los otros cuatro fueron suplentes) y si bien dos de ellos ingresaron y participaron del juego, nunca hubo más de seis -6- jugadores mayores actuando y participando del juego por parte de la entidad denunciada; por ello entiende este Tribunal, que no hubo una ventaja deportiva por parte del Club Puerto Nuevo, ya que los jugadores que actuaron estaban reglamentariamente habilitados para hacerlo".- Luego agrega "que si bien el Reglamento del Campeonato de Primera División D 2017/2018, prohíbe la intervención de más de seis jugadores mayores de 23 años, en este caso no se da tal supuesto, ya que en el juego intervinieron tan solo cuatro jugadores mayores, y por lo tanto no resulta de aplicación lo establecido en el Art. 107 a), del Reglamento de Transgresiones y Penas, como para aplicar la pérdida de partido por la actuación de jugador "inhabilitado por cualquier causa"."- Finalmente, el fallo aclara "que en cuanto al Club Puerto Nuevo, por el hecho de haber incluido en la planilla de partido más de seis jugadores (siete en este caso), se le aplicará una multa conforme lo estipula el Art. 76, por no dar cumplimiento a una resolución emanada por A.F.A".

Puerto Nuevo:

"Bocha" Hernández puso la renuncia a disposición de la Comisión Directiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: