Por la cuarta fecha de la segunda fase del Provincial del Clubes, el Tricolor juega como local desde las 21.30 horas. Será, además, el último partido de Fabián Timmis como entrenador. Esta noche, Ciudad de Campana recibirá a Astillero Río Santiago de Ensenada por la cuarta fecha de la Zona C de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes. El encuentro, que se disputará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209, será el último del Tricolor en este 2017, dado que el certamen ingresa en un receso hasta fines de enero del año próximo. Además, será el último juego del CCC con Fabián Timmis al frente del equipo de Primera División. Incluso, ya se sabe que su sucesor será Sebastián Silva, quien hoy se despedirá de la conducción técnica de Sportivo Pilar. Según trascendió, Silva también trabajaría en las divisiones formativas junto a Germán Género y Martín Trovellesi. Lo cierto es que, primero, Ciudad afrontará esta noche un encuentro clave para sus aspiraciones de alcanzar los playoffs de este Provincial de Clubes (el primero de cada zona avanza directamente a Cuartos de Final, mientras segundos y terceros disputarán un repechaje). Es que enfrenta al rival más débil de esta Zona C y debe recuperarse de la dolorosa derrota sufrida ante Sportivo Pilar el pasado viernes para volver, momentáneamente, a la tercera posición. Esto gracias a que todavía no quedó libre (le tocará en la próxima fecha, que se jugará a fines de enero) y a que en el otro partido del grupo se enfrentan Defensores Unidos y Sportivo Pilar (Regatas de San Nicolás quedará libre). RESULTADOS 3ª FECHA ZONA A: Atenas (La Plata) 76-70 Independiente (Tandil); Defensores (Villa Ramallo) 65-61 Colón (Chivilcoy). Libre: Independiente (Zárate). ZONA B: Juventud Unida (Cañuelas) 75-78 Los Indios (Junín); Hogar Social 64-59 Ciudad de Saladillo. Libre: Gimnasia (Pergamino). ZONA C: Sportivo Pilar 65-62 Ciudad de Campana; Regatas (San Nicolás) 94-82 Ciudad de Campana. Libre: Astillero Río Santiago. ZONA D: Sarmiento (Coronel Suárez) 94-84 Estrella (Bahía Blanca); Unión y Progreso (Tandil) 90-85 Somisa (San Nicolás). Libre: Racing (Olavarría). POSICIONES ZONA A: 1) Independiente (Tandil), 13 puntos; 2) Atenas (La Plata), 13 puntos, 3) Colón (Chivilcoy), 10 puntos; 4) Independiente (Zárate), 9,5 puntos; 5) Defensores (Villa Ramallo), 8,5 puntos. ZONA B: 1) Gimnasia (Pergamino), 13,5 puntos; 2) Los Indios (Junín), 12 puntos; 3) Ciudad de Saladillo 10,5 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 10 puntos; 5) Hogar Social (Berisso), 8,5 puntos. ZONA C: 1) Regatas (San Nicolás), 14 puntos; 2) Defensores Unidos, 11,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 11,5 puntos; 4) Ciudad de Campana, 11 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 8,5 puntos. ZONA D: 1) Sarmiento (Coronel Suárez), 14,5 puntos; 2) Somisa (San Nicolás), 11,5 puntos; 3) Estrella (Bahía Blanca), 11 puntos; 4) Racing (Olavarría), 10,5 puntos; 5) Unión y Progreso (Tandil), 9,5 puntos. PARTIDOS 4ª FECHA ZONA A: Independiente (Tandil) vs Defensores (Villa Ramallo); Atenas (La Plata) vs Independiente (Zárate). Libre: Colón (Chivilcoy). ZONA B: Ciudad de Saladillo vs Gimnasia (Pergamino); Los Indios (Junín) vs Hogar Social (Berisso). Libre: Juventud Unida (Cañuelas). ZONA C: Ciudad de Campana vs Astillero Río Santiago; Defensores Unidos vs Sportivo Pilar. Libre: Regatas (San Nicolás). ZONA D: Estrella (Bahía Blanca) vs Unión y Progreso (Tandil); Somisa (San Nicolás) vs Racing (Olavarría). Libre: Sarmiento (Coronel Suárez).

SIN MARGEN. PARA SEGUIR CON ASPIRACIONES SERIAS DE ACCEDER A PLAYOFFS, EL CCC NECESITA GANAR ESTA NOCHE.



