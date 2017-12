La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/dic/2017 La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2018







El proyecto recibió 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. La Cámara de Diputados aprobó a la medianoche y giró al Senado el proyecto de Presupuesto 2018 y se encaminaba también a dar media sanción a la prórroga de impuestos y a convertir en ley el Consenso Fiscal y la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal. La denominada ley de leyes recibió 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Si bien el plenario legislativo comenzó a sesionar al mediodía del jueves, las dos primeras horas estuvieron dedicadas a repudiar la agresión registrada durante la víspera contra el diputado de Evolución Radical, el porteño Martín Lousteau, que fue increpado por manifestantes que rechazaban la reforma del régimen jubilatorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Junto al Presupuesto los diputados aprobarían y girarían al Senado el proyecto de impuestos que deben ser prorrogados hasta el 2022 como los impuestos al cheque (cuya recaudación se utilizará para solventar a la Anses), de Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, adicional del cigarrillo y la derogación del Fondo del Conurbano. También tienen previsto convertir en ley el denominado Consenso Fiscal, donde figura los compromisos para bajar la presión tributaria, que en el caso de las provincias figura el compromiso de bajar las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, y la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal que tiene como objetivo reducir el gasto público y el déficit fiscal. El proyecto de Presupuesto 2018 contempla una suba del PBI del 3,5 por ciento, una inflación promedio del 15,7 por ciento, un aumento de la inversión superior al 17 por ciento, y destinar más del 70 de los recursos a gastos sociales. El debate del proyecto fue abierto alrededor de las 14 por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, quien resaltó que la Argentina "no crecía dos años seguidos desde 2011, ya que este año lo hará 3% y en 2018, avanzará 3,5%". Dijo que "a diferencia del pasado, en la actualidad la economía es liderada por la inversión". Laspina resaltó el objetivo de "reducir del 4,2 al 3,2 por ciento" el déficit fiscal y destacó que la política económica implementada por el Poder Ejecutivo es "de reducir impuestos pero manteniendo las metas de solvencia fiscal". Por el lado del bloque Argentina Federal, el diputado Diego Bossio ratificó la decisión de acompañar el proyecto bajo el argumento de que "no podemos dejar a un Poder Ejecutivo sin Presupuesto". Por el lado de la oposición, el ex ministro de Economía Axel Kicillof dijo que "estamos tratando un presupuesto viejo, obsoleto y desactualizado" porque "cuando lo mandaron en septiembre le ocultaron a sus votantes la reforma previsional y tributaria". "Es presupuesto de más ajuste, de más tarifazos y menos obra pública y por eso Laspina nos pinta un mundo que no existe", añadió. Bajo este contexto, Kicillof advirtió que con este paquete de normas "les espera un mundo peor a los jubilados, a los trabajadores y a la clase media". Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño dijo que van a votar este proyecto porque "todos los gobiernos tienen que tener un presupuesto", pero objetó "la falta de una visión estratégica y que se pretende seguir castigando a las provincias con el látigo y la chequera".



