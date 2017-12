La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/dic/2017 Soldados Bajo Bandera recibieron un reconocimiento honorífico







El intendente Sebastián Abella y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sergio Roses, encabezaron el acto donde se reconocieron a 127 campanenses que fueron movilizados con motivo de la guerra de Malvinas. El intendente Sebastián Abella y el presidente del HCD, Sergio Roses, encabezaron ayer el acto donde 127 soldados Bajo Bandera de Campana recibieron un reconocimiento honorífico. El emotivo evento se realizó en el Teatro Municipal Pedro Barbero con la presencia del presidente de la institución, Germán Franco; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; los secretarios Abel Milano (Seguridad y Prevención Ciudadana); Abel Sánchez Negrete (Técnico, Administrativo y Legal); Marina Sánchez (Modernización) y la directora de Derechos Humanos, Verónica Lamas. También acompañaron ex combatientes de Malvinas, familiares y amigos de los soldados que fueron trasladados al sur del país a raíz del conflicto bélico del Atlántico Sur, pero que no intervinieron en el combate. "Finalmente llegó el día que el Municipio y la ciudad de Campana los reconozcan como personas que iban dar la vida por Malvinas. Se merecían este reconocimiento", señaló el jefe comunal al tiempo que remarcó el diálogo que lleva adelante el país para que las islas sean nuevamente argentinas. Roses, por su parte, recordó que este reconocimiento es fruto de un trabajo iniciado a comienzos de la gestión del intendente Abella y cuya Ordenanza Municipal (6755/17) fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante. "Es un reconocimiento que excede a una gestión y forma parte de un cuerpo que representa a toda la comunidad de Campana", sostuvo el presidente del HCD. Asimismo valoró la actitud que tuvo la sociedad en aquel conflicto para brindarles apoyo a todos los ex soldados contrarrestando las deficiencias de organización de las fuerzas armadas mientras remarcó la importancia de este tipo de actos "para mantener vivo el reclamo de recuperación de Malvinas", dijo. "Que este día sea el comienzo de un camino de reivindicación no solamente a los ex combatientes sino también aquellos que estuvieron presentes y preparados bajo bandera para combatir", finalizó. En tanto que Franco expresó su orgullo y agradeció al intendente Abella y al Concejo Deliberante. También la presencia de ex combatientes, a quienes definió como "los únicos héroes". "Hay que entender que fuimos parte del engranaje del conflicto armado", dijo y recordó a los más de 600 caídos en la guerra y a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Lamas, a su turno, destacó la decisión de reconocer a los soldados Bajo Bandera "que estuvieron en el momento del conflicto afectados a tareas tácticas y de estrategias en territorio pero que fueron necesarios y participes de la guerra que nos dolió a todos". Hacia el final del acto, Abella, Roses y autoridades municipales también recibieron un diploma de parte de los soldados en agradecimiento por su reconocimiento y apoyo.

Unos 127 soldados Bajo Bandera de Campana recibieron un reconocimiento honorífico.





Los soldados Bajo Bandera también agradecieron a las autoridades.





El acto se realizó en el teatro Pedro Barbero.





Franco agradeció también la presencia de ex combatientes.

#Ahora reconocimiento honorífico a los integrantes de la Agrupación Soldados Bajo Bandera en el teatro Barbero, palabras alusivas del Intendente Sebastián Abella, Presidente del HCD Sergio Roses y directora de Derechos Humanos Verónica Lamas pic.twitter.com/i3cqVEXZax — (@dantrila) 21 de diciembre de 2017 Haciendo entrega de un Reconocimiento Honorífico a los integrantes a la agrupación Campana bajo Bandera pic.twitter.com/HVY19UVJf2 — Sergio Roses (@SergioDRoses) 21 de diciembre de 2017 #Ahora reconocimiento honorífico a los soldados bajo bandera. pic.twitter.com/gxSazEVZXq — MunicipalidadCampana (@campanagov) 21 de diciembre de 2017

