La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/dic/2017 Historia de la Navidad:

Celebraciones Religiosas - Parte III

Por Julio N. Carreras









En esta tercera nota, se tratará de explicar algo más sobre el sentido religioso de la Navidad en la actualidad, considerando que prácticamente todas las Iglesias cristianas (Iglesia católica, Iglesia ortodoxa, anglicana, diversas Iglesias protestantes, etc.) otorgan a la solemnidad de la Natividad o Navidad una importancia tal que tiene un tiempo de preparación, el Adviento, de la misma forma que la Cuaresma es la preparación para la Pascua. En la Iglesia católica Con la celebración de la Natividad en las vísperas del 25 de diciembre se inicia en la Iglesia católica el llamado "tiempo de Navidad", que va desde la celebración de la Sagrada Familia - domingo infraoctava de la Natividad -, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios - la octava de la Natividad-, la solemnidad de la Epifanía del Señor - 6 de enero -, y la fiesta del Bautismo del Señor - domingo después de Epifanía-, con la que concluye ese período. Es costumbre que se celebren varias misas en Navidad, con distinto contenido según su horario. Así, la noche anterior - Nochebuena - se celebra la famosa Misa de Gallo o Misa de Medianoche; en algunos lugares se oficia una Misa de la Aurora que acompaña el nacimiento del día 25 de diciembre y finalmente, se celebra la Misa del día. En la basílica de San Pedro y en el marco de la Misa del día, el papa predica un mensaje de Navidad a todos los fieles del mundo, e imparte la bendición solemne "Urbi et orbi" ("A la ciudad y al mundo"). En las Iglesias ortodoxas Las Iglesias orientales no aceptan el calendario propuesto por el papa Gregorio XIII, continuando con el juliano, por lo cual la Navidad la celebran el 25 de diciembre que, según el calendario gregoriano, es 7 de enero. Aunque la Iglesia apostólica armenia la celebra el 6 de enero, junto con la Epifanía, en la mayoría de las iglesias se celebra en esa fecha. Se exceptúan las Iglesias de Alejandría, Rumania, Bulgaria, Albania, Finlandia, Grecia y Chipre; que sí festejan Navidad el día 25 de diciembre. Cabe señalar que, en la ciudad de Belén, donde nació Jesucristo según los Evangelios, la Navidad se celebra dos veces, pues la Basílica de la Natividad es administrada conjuntamente por la Iglesia católica, que celebra la Navidad el 25 de diciembre, y la Iglesia ortodoxa de Jerusalén que la celebra el 6 de enero. En el protestantismo Aunque hasta el siglo XIX algunas Iglesias protestantes dejaron de celebrar Navidad, para no identificarse con el catolicismo, la mayoría comenzando por las Luteranas, continuaron celebrándola el 25 de diciembre. En Estados Unidos compartieron la Navidad católicos y protestantes desde 1607, año en que se celebró por primera vez esa fiesta en Norteamérica. Aunque esta investigación fue programada para tres notas, si se termina aquí, quedan para decir una serie de curiosidades sobre la Navidad y los festejos del Año Nuevo, que sería interesante recordar, por lo cual habrá una publicación nueva sobre el tema.

