Los beneficios de bailar

El baile es una manera de mantenerse en forma apta para todas las edades. Además de ser divertido, ¿sabías que tiene muchos beneficios positivos para la salud? A la hora de comenzar a practicar algún tipo de actividad física, solamente se nos viene a la cabeza la opción de practicar algún tipo de deporte, por esta razón, muchas veces las personas que no son deportistas se desmoralizan. Pero, ¿sabías que bailar también es una forma estupenda de hacer ejercicio y sentirnos bien? Aunque sea una actividad que generalmente asociamos a momentos de diversión, cuando bailamos no solo ejercitamos nuestro cuerpo sino también nuestra mente. No importa qué tipo de baile sea (salsa, tango, danza del vientre, flamenco, bailes de salón…), todos los estilos de baile son actividades físicas saludables. Y tampoco es importante el nivel de destreza, la edad, qué tipo de cuerpo o talla se tenga para practicarlo. El baile tiene muchísimos beneficios sobre nuestra salud y nuestro ánimo, sobre todo si lo practicamos regularmente (de dos a tres veces por semana). Te contamos los más importantes: Beneficios físicos y psíquicos Fortalece tu sistema muscular: Mejora la postura y disminuye los dolores de espalda a la vez que mejora la flexibilidad. Dependiendo del tipo de baile que practiques, ayudas a fortalecer diferentes tipos de músculos y articulaciones. Bailar con regularidad disminuye las probabilidades de desarrollar osteoporosis: El baile también fortalece tus huesos y mejora tu postura. Muchos estilos de baile requieren de movimientos que fortalecen los huesos como la tibia, el peroné y el fémur. Una práctica regular puede evitar o disminuir la pérdida de masa ósea, previniendo de esta manera la osteoporosis y la artritis. Beneficia la salud del corazón: Al igual que los ejercicios aeróbicos, el baile, si se practica con regularidad, puede ayudar a disminuir tu ritmo cardiaco, la presión arterial y el nivel de colesterol en la sangre. Ayuda a mantener un peso saludable: En media hora de baile se pueden quemar entre 200 y 400 calorías. Cada vez que practicas una rutina de baile estás dando cientos de pasos. Sin lugar a dudas, practicar esta saludable rutina es una de las maneras más divertidas de mantener el cuerpo en forma. Mantiene el cerebro en buenas condiciones de salud: El baile también ayuda a mantener tu cerebro en forma. Al aprender rutinas de baile y coreografías, mejoras tu memoria y tu habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. Aumenta tu autoestima y confianza en ti misma: El baile te da la oportunidad de expresarte. Te pone en contacto con tu cuerpo y tu alma. Te ayuda a que te sientas cómoda con tu apariencia física. Reduce el estrés y aleja la depresión. Ayuda a sociabilizar: Bailar generalmente es una actividad que se desarrolla por parejas o en grupo. Ahora que conoces los beneficios del baile, ¿a qué esperas para disfrutarlos? Si no sabes, apúntate a clases con tu pareja, tus amigas o incluso sola para conocer gente. Recuerda que es válido para todas las edades. Sal y practica, y te divertirás mientras tu cuerpo y tu mente se ponen en forma. Fuente: centrada en Ti.es



