Anemia Hipocrómica

Es la anemia más frecuente y se debe fundamentalmente a falta de hierro; se registra con mayor facilidad en las mujeres, que se hallan fisiológicamente más expuestas. El hierro es un elemento importante en la constitución de la hemoglobina, que contiene cuatro átomos de dicho elemento. Estos átomos tienen la propiedad de captar el oxígeno en los pulmones para cedérselo luego a los tejidos. En consecuencia, gracias al hierro la hemoglobina puede desempeñar su principal función: El transporte de oxígeno. Por tanto, la carencia de hierro determina una disminución de la síntesis de hemoglobina y de su nivel en sangre, con aparición de anemia. Al igual que sucede con los demás factores necesarios para la producción de glóbulos rojos, el organismo consigue el hierro que necesita a partir de los alimentos. El hombre introduce diariamente en su organismo a través de la dieta alrededor de 50 mg de hierro, mientras que el organismo no necesita más que alrededor de 1 mg. Por consiguiente, nos hallamos sobradamente protegidos frente a una posible carencia, siempre y cuando nuestra dieta sea completa, el intestino absorba normalmente los productos de la descomposición de los alimentos y el organismo no pierda el hierro absorbido. (...) La anemia por carencia de hierro es posiblemente la más frecuente, siendo su incidencia mayor en la mujer que en el hombre. Otras causas de carencia de hierro son las enfermedades infecciosas; la disminución de las cifras de hierro circulante se debe al hecho de que la mayor parte del metal absorbido es desviado hacia los tejidos donde se deposita. CÓMO SE MANIFIESTA En primer lugar hay que aclarar que en las formas leves la persona afectada no nota casi nada, excepto quizá que está un poco más pálida que antes y que cuando realiza esfuerzos de cierta entidad necesita más tiempo para recuperar una respiración sosegada. En esta fase, la existencia de una anemia ferropénica moderada puede ponerse de manifiesto sólo mediante los pertinentes exámenes hematológicos, y por ello su identificación es en general casual. Con el paso del tiempo, y si perdura la causa determinante de la carencia de hierro, los trastornos ya existentes se tornan más graves y aparecen otros nuevos. En primer lugar existen generalmente trastornos digestivos: inapetencia, ardor de lengua, a veces dolores al deglutir y a menudo trastornos digestivas con tendencia al estreñimiento. Por otro lado, son característicos la fragilidad de las uñas y la caída del cabello. Aparecen además los síntomas comunes a todas las anemias: palpitaciones, fácil disnea de esfuerzo (dificultad para respirar), vértigos, zumbidos, cansancio y propensión a la fatiga. EXÁMENES La anemia ferropénica se caracteriza por una discreta reducción del número de glóbulos rojos, así como por una marcada disminución, en cambio, de las cifras de hemoglobina: se trata, en efecto, de la típica anemia hipocrómica. La determinación del hierro en sangre, cuyo valor hemático recibe el nombre de sideremia, permite determinar tal disminución. TRATAMIENTO Por cuanto respecta al tratamiento, resulta fundamental establecer la causa de la carencia de hierro; por consiguiente, habrá que determinar si existe un aporte insuficiente o si se registran pérdidas de sangre, quizá banales e incluso mínimas, pero arrastradas desde hace tiempo: úlcera gástrica o duodenal, hemorroides, rágades anales, epistaxis f recuentes, flujos menstruales abundantes. El otro punto fundamental en el tratamiento de la anemia hipocrómica es la administración de preparados a base de hierro. En las formas leves y medias serán suficientes administraciones orales, mientras que en las formas más graves la terapéutica se llevará a cabo por vía intramuscular o endovenosa. Es muy importante proseguir durante cierto tiempo el tratamiento una vez que los análisis de sangre se hayan normalizado, con objeto de poder reconstruir las provisiones de hierro del organismo. Fuente: Instituto Gente Natural.



