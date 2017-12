La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/dic/2017 Se sorteó la edición 2018 de la Copa Libertadores







La Copa Libertadores 2018 se comenzó a jugar con el sorteo de los Grupos, fase a la que ya están clasificados seis equipos argentinos, los cuales no tuvieron, a priori, sorteos cómodos. La Conmebol dejó en manos del azar el armado de los cruces de la primera, segunda y cuarta rueda de la competencia, que empezará a jugarse en la última semana de enero y que finalizará el 28 de noviembre. El sorteo de la fase decisiva dejó los siguientes agrupamientos: Grupo 1: Gremio de Porto Alegre (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay),Defensor Sporting (Uruguay) y Monagas (Venezuela). Grupo 2: Atlético Nacional de Medellín (Colombia), Bolívar (Bolivia),Colo Colo (Chile) y Delfín Sporting (Ecuador). Grupo 3: Peñarol (Uruguay), Libertad (Paraguay), The Strongest (Bolivia) y Atlético Tucumán. Grupo 4: River Plate, Emelec (Ecuador), Flamengo (Brasil) y Ganador 1 Grupo 5: Cruzeiro (Brasil), Universidad de Chile, Racing Club y Ganador 3. Grupo 6: Santos (Brasil), Estudiantes de La Plata, Real Garcilaso (Perú) y Ganador 2. Grupo 7: Corinthians (Brasil), Independiente de Avellaneda, Millonarios (Colombia) y Deportivo Lara (Venezuela). Grupo 8: Boca Juniors, Palmeiras (Brasil), Alianza Lima (Perú) y Ganador 4. En tanto, en la Fase 1 de la Pre-Libertadores se enfrentarán: Montevideo Wanderers (Uruguay) vs Olimpia (Paraguay); Dep. Macará (Ecuador) vs Deportivo Táchira (Venezuela); y Oriente Petrolero (Bolivia) vs Universitario (Perú). Los tres vencedores de esas series se sumarán a la Fase 2 junto a Independiente Santa Fe (Colombia), Chapecoense (Brasil), Nacional (Uruguay), Jorge Wilstermann (Bolivia), Carabobo FC (Venezuela), Guaraní (Paraguay), Junior de Barranquilla (Colombia), Universidad de Concepción o Unión Española (Chile), Vasco da Gama (Brasil), Banfield (Argentina), Independiente del Valle (Ecuador), Santiago Wanderers (Chile) y Melgar (Perú). Finalmente, la Fase 3 determinará los cuatro equipos que accederán a la fase de grupos para completar el cuadro de 32 participantes.

EL ÚLTIMO CAMPEÓN. EL GREMIO DE PORTO ALEGRE INTEGRARÁ EL GRUPO 1.



