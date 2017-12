El Intendente brindó con los empleados municipales y entregó reconocimientos

Además, durante el tradicional agasajo en vísperas de Navidad y Año Nuevo, Abella distinguió a quienes cumplieron 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios. También se destacó la trayectoria de Nélida Ramos, quien lleva 49 años y medio trabajando en el Municipio.

El intendente Sebastián Abella encabezó ayer el tradicional brindis con los empleados municipales en vísperas de Navidad y Año Nuevo. Además, acompañado por jefa de Gabinete, Mariela Schvartz y la directora de Personal y Recursos Humanos, Romina Bullich, realizó, previo al brindis, la entrega de distinciones a 75 empleados que cumplieron 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios, como así también un reconocimiento especial a la trayectoria.

Por 20 años recibieron: Ángel Adaniya, Héctor Aguirre, Nancy Antivero, María Rosa Birador, José Brito, Sebastián Cabaña, Carina Calvente, Inés Del Carmen Carrizo, Tomas Corio, Alberto Di Pietro, Rubén Dusac, Mariano Ferreyra, Néstor Fleitas, María José Franco, María Esther Gigena, María Mercedes Gómez, Juan Koval, Mónica Kulita, María Elena Labarthe, Carlos López, Silvana Lugo, María Alejandra Maiola, José Ignacio Medina, Elsa Miño, Dora Muños, Hermelinda Ocampo, Andrea Ponce, Ariel Ramírez, Beatriz Reyna, Oscar Rivas, José Vico, Marcela Salcedo y Daniel Santiani.

En tanto que, por los 25 años, hicieron lo propio: María de las Mercedes Abbondanza, Marta Andreini, Héctor Aranda, Yolanda Arriondo, Cristina Brescasin, Adolfo Brutti, Horacio Cali, Mónica Calveyra, Eduardo Chesini, María Gabriela Copes, César Correa, Adriana García, María Gracia La Rocca, Pedro Nuñez, Graciela Rodríguez, Zulma Rodríguez, Néstor Sánchez, María Luján Schinoni y Graciela Taglialegne.

El reconocimiento también alcanzó a quienes cumplieron 30 años: Carlos Álvarez, Ricardo Arias, Cristina Bellini, Pedro Cabrera, Guillermo Cochetti, Sonia Cuenca, Javier Dattoli, Edgardo De Lisi, Dora Fernández, Gabriel Fick, Jorge Gallina, Fany González, Elisabeth Kruger, Clara Lauandos, Alfredo Letanu, Liliana Meiraldi, Adrián Melani, Carlos Monzón, Silvana Panetta, Beatriz Reyna, Mario Salinas, Edgardo Soria y Juan Antonio Zapata.

Siguió con aquellos que alcanzaron los 35 años: Sergio Chifflet, Silvia García, Leticia López y Omar Morgante.

Continuó con los empleados que prestaron 40 años de servicios: Susana Blois, Ana Margarita Bonesi, María Rosa D´jurovich, Aida González, Ana María González y Luis Pace.

Por último, recibió un reconocimiento especial a sus "casi 50 años", la querida Nélida Ramos. Con una ovación de sus compañeros y funcionarios, entre lágrimas recibió su presente y un ramo de flores.

Durante el brindis, el jefe comunal tuvo palabras de agradecimiento para todos los empleados municipales.

"Asumí solo hace dos años. Sin embargo, a diario ustedes me hacen sentir parte de esta familia municipal. Desde el primer momento me recibieron de la mejor manera y me brindaron su afecto", enfatizó.

"Es un placer y privilegio sentirme parte de la familia municipal. Les deseo unas maravillosas fiestas y los invitó a seguir trabajando por los vecinos, por esta ciudad. Quiero que juntos podamos seguir construyendo una ciudad mejor, la ciudad que todos soñamos", finalizó el Intendente y levantó su copa para celebrar junto a todos los presentes.