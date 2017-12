Papá Noel se paseó por el centro de la ciudad en autobomba

CONSEJOS PARA FESTEJAR SEGUROS Desde Bomberos Voluntarios señalaron los principales cuidados para celebrar Navidad y Año Nuevo sin accidentes. "Primero, si tomamos alcohol, no hay que conducir", remarcó Dappiano. El jefe del cuartel Campana expresó además que se debe evitar el uso de pirotecnia y fuegos artificiales. De utilizarse, "hay que almacenarla en lugares alejados del calor, nunca en los bolsillos, y siempre fuera del alcance de los niños". "También hay que protegerse de los corchazos a la hora del brindis", recordó. Ayer por la tarde-noche, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campana salió a regalarle golosinas y sonrisas a los más chiquitos en la previa a Nochebuena. Los Bomberos Voluntarios se sacaron por una tarde los trajes ignífugos para ponerse en la piel de Papá Noel y sus duendes y salir a regalarle golosinas a los más chiquitos. La iniciativa surgió desde el seno del cuartel de calle Colón. Su personal decidió juntar golosinas y repartirlas por el centro en la previa de Noche Buena. Subidos a una de las autobombas, Papa Noel y sus verdes ayudantes repartieron los regalitos y, cuando se acabaron, todos los saludos que pudieron a los vecinos en los alrededores de la plaza Eduardo Costa. "La idea es que los chicos y sus familias no vean nuestros móviles solo en una emergencia", comentó el jefe de Bomberos Voluntarios de Campana, Hernán Dappiano. "Queríamos hacer algo similar para el Día del Niño, pero por diversos contratiempos lo fuimos suspendiendo. Por suerte lo pudimos hacer hoy y todos estaban muy contentos y agradecidos", añadió. Esta no va a ser la última aproximación de bomberos a los más jóvenes. Para el año que viene se están proyectando una serie de visitas a las escuelas para difundir la profesión. Es el primer paso en el reclutamiento de las futuras generaciones de bomberos. Además, también se prevén capacitaciones a vecinos que se dictarían en el cuartel.

