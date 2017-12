Como local, en su último partido del año, el Tricolor se impuso por 78 a 68 con una gran noche de Francisco Santini, goleador del juego con 29 puntos. Fue, además, la despedida de Fabián Timmis como entrenador del CCC. En su lugar asumirá Sebastián Silva. Por la cuarta fecha de la Zona C de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana venció anoche como local a Astillero Río Santiago de Ensenada por 78 a 68. Fue el último partido del año para el Tricolor, que se quedó con una victoria necesaria para mantener serias aspiraciones de poder pelear por el ingreso a los playoffs (los ganadores de cada zona avanzan directamente a Cuartos de Final, mientras los segundos y terceros disputarán un repechaje). Y, además, fue la despedida del entrenador Fabián Timmis de la conducción técnica del CCC, que en adelante quedará en manos de Sebastián Silva, quien se desvinculará de Sportivo Pilar, un rival directo del equipo de nuestra ciudad en la lucha por llegar a los playoffs (anoche, el Rojo le ganaba 30 a 26 a Defensores Unidos en Zárate cuando el partido debió interrumpirse por un corte de energía eléctrica en Villa Fox). Con este triunfo, Ciudad de Campana saltó temporalmente a la segunda posición de la Zona C con 13 unidades (el líder es Regatas de San Nicolás, que quedó libre, pero suma 14). Y será sólo temporalmente. Primero porque el ganador de CADU vs Sportivo Pilar lo superará hoy (el juego suspendido anoche continuará esta mañana). Y después porque cuando quede libre en el reinicio del torneo, retrocederá nuevamente a la cuarta posición (quedará por detrás de Regatas, Defensores Unidos y Sportivo Pilar). En ese lugar comenzará el Tricolor la segunda rueda, en la que para asegurar su clasificación necesitará triunfos frente a Defensores Unidos y Sportivo Pilar (recibe a ambos en su gimnasio de Chiclana 209) y, quizás, "robarse" también la revancha ante Astillero Río Santiago en Ensenada (el juego en San Nicolás frente a Regatas asoma como el más complejo de la segunda rueda). EL PARTIDO Anoche le costó al Tricolor deshacerse del elenco de Ensenada. Durante el primer tiempo, en un trámite parejo y trabado, recién logró adueñarse del marcador en el final del segundo cuarto: con intervenciones consecutivas de Francisco Santini (4), Mauro Corvalán (3) y Camilo Cáceres (5) construyó un parcial de 12-2 para quedar 35-32 arriba al término del primer tiempo. Sin embargo, en el arranque del tercer cuarto, triples de Nicolás Freijo, Martín Celi y Sebastián Díaz le permitieron a Astillero Río Santiago volver a pasar al frente en el tanteador. Pero Ciudad (que no contó ni con el base Damián Iglesias ni con el alero Lautaro Toranzo, ambos habituales titulares) volvió a reaccionar en el final del período y clavó un parcial de 11-0 para tomar ocho de ventaja y llegar al último cuarto 54-46 adelante en el tablero. Y los últimos diez minutos fueron los más sólidos del equipo de nuestra ciudad, que incluso llegó a estirar la diferencia a 14 puntos. Por eso, más allá de lo trabado que le resultó el juego, pudo resolverlo con comodidad en los instantes finales, sostenido por una gran actuación de Francisco Santini, goleador de la noche con 29 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (78): Eliseo Iglesias (6), Camilo Cáceres (13), Francisco Santini (29), Matías Nieto (4) y Mauro Corvalán (11) (FI) Guido Cadelli (6), Emanuel Sayal (7) y Matías Aranda (2). DT: Fabián Timmis. ASTILLERO RÍO SANTIAGO (68): Nicolás Freijo (19), Sebastián Díaz (11), Juan Pablo Riente (6), Federico Alonso (0) y Juan Patricio Blanco (4) (FI) Juan Manuel Varela (4), Rodrigo Navazo (1), Matías Rausch (0), Nahuel Sáenz (16) y Martín Celi (7). DT: Leandro Marcos. PARCIALES: 18-18 / 17-14 (35-32) / 19-14 (54-46) / 24-22 (78-68). GIMNASIO: Ciudad de Campana.

FRANCISCO SANTINI FUE EL GOLEADOR CON 29 PUNTOS.





Básquet:

Ciudad se quedó con una necesaria victoria ante Astillero Río Santiago

