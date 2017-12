Apostilla de Historia de la Navidad (Parte IV)

Un cardenal de Los Angeles (USA), llamado Roger Mahoney, hablando sobre historias de la humanidad escribía hace un tiempo: "Durante miles y miles de años, la gente ha contado historias cuando estaba asustada, sentía soledad o confusión; necesitaba juntarse para dar sentido a sus vidas y contarse historias de amor, o de guerra, de valentía, o de humor. Nos gusta contar o escuchar historias; los humanos somos así".

Jesús fue también narrador de historias, a las que llamaba parábolas. Jesús era oriental y hablaba para orientales, que tienen gran imaginación y para quienes una imagen retórica, una narración, sugiere mucho más que un concepto abstracto.

El Salvador nació, y tras su vida, muerte y resurrección, los cristianos sólo se ocuparon de vivir como Él enseñó, y de predicar su evangelio, así pasaron muchos años, (invasión de los romanos, persecuciones de los primeros emperadores romanos, conversión de Constantino, división del imperio romano, llegada de los pueblos bárbaros, etc.) los cuales se iban contando oficialmente desde la fecha de la fundación de Roma, que era el año 1º, U.C. ("Urbis conditae"= fundación de la ciudad).

Varios siglos después de Cristo, con la decadencia del imperio romano, un monje llamado Dionisio el Exiguo, que escribía y compilaba decretos de los Papas y decisiones de Concilios, cambió el cómputo de los años, iniciándolo desde el año en que nació Cristo. Se basó para ello en el evangelio de Lucas (3, 23) en el que dice que al empezar su vida pública Jesús, tenía 30 años. Y en unos versículos antes (Lucas 3, 1) describe que ello ocurrió en el bautismo que recibió de manos de Juan el Bautista, en el Jordán, "en el año quince del reinado del emperador Tiberio¨.

Dionisio dedujo que el año 15 de Tiberio correspondía al año 783 U.C. (de la fundación de Roma). Restando los 30 que tenía Jesús en aquel momento, obtuvo que había nacido en el año 753 U.C., así que, el año 754 U.C. debería llamarse el año 1º D.C. (después de Cristo). Debido a ello, Dionisio, se encontró viviendo en el siglo VI (D.C.), llegando así hasta la actualidad la cuenta de los años según este sistema.

En naciones donde predominan otras religiones, el cómputo de los años es muy diferente, pero para las relaciones internacionales actuales, se usa ese cómputo de años que originó Dionisio el Exiguo.

Algunos historiadores modernos consideraron que Dionisio se había equivocado por seis o siete años, por un dato del evangelio de Mateo (2, 1), donde habla sobre el rey Herodes y los Reyes Magos. Hubo quien propuso cambiar todas las fechas de la historia lo que hubiese sido una barbaridad, y quedó que lo único que pueden decir los historiadores partidarios de esto sería que Jesús nació en el año 7ºAC (antes de Cristo).

En cuanto al día del nacimiento de Jesús, también dio lugar a varias discusiones por la falta de datos fidedignos, por lo que se considera lo que alegremente dice un villancico inglés "God rest you merry, gentlemen; let nothing you dismay, for Jesus Crhist, our savior, was born a Christmas day". Que traducido dice "Dios os guarde alegres, caballeros; que nada os perturbe, porque Jesucristo, nuestro salvador, nació en un día de la Navidad".(Ese día es, desde hace muchos años, el 25 de diciembre).

La Navidad no debe ser solo una bella historia, o un simple relato de algo que pasó hace muchos siglos. Debe ser algo presente, no solo por el llamado "espíritu de la Navidad". El cristiano debe tener presente que Jesús nació aquel día y que vive hoy, que no se ha ido nunca y está siempre, enseñando la generosidad, a ser pacíficos, caritativos, a compartir, a ser felices.

Lo que aconteció en Belén, marcó la vida de los hombres enseñándoles el respeto a la dignidad y a la libertad de la persona, dando lugar a regímenes democráticos y a pensamientos filosóficos y políticos. El llamado "humanismo cristiano" ha inspirado el ideario de muchos políticos, que han seguido también la doctrina social de la Iglesia, y dio lugar al nacimiento de Europa, y como extensión, la civilización del Nuevo Mundo.JNC

(Fuente:micumbre.com)