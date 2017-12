Berta Chudnobsky

¡Estamos a tiempo! podemos acompañar la cena de Noche Buena o el almuerzo de Navidad con ricas preparaciones frías. A mí me gusta hacer muchas ensaladas y acompañar con panes saborizados o crustones de pan hachos al horno. Espero que pasen unas muy buenas fiestas, se los deseo de corazón. Besos. ENSALADA DE DURAZNOS, MELON Y FRUTILLAS CON MIEL A LA NARANJA Ingredientes: - 4 tazas de melón, cortado en dados o en bolitas - 3 duraznos, cortados en tajadas delgadas - 3 tazas de frutillas limpias, sin hojas y partidas en 4 - 2 naranjas grandes - 2 tazas de agua - 1/3 de taza de miel - 4 flores de anís estrellado - 1 rama de canela - 1 rama de vainilla, partida por mitad longitudinalmente ó 1 cucharadita de extracto de vainilla - Cáscara de naranja Preparación: - Pelar las naranjas con el pelador de papas procurando sacar sólo la cáscara sin la membrana blanca. En caso de que no se pueda, retirar la membrana blanca de la cáscara. Cortar en tiras delgadas. - Mezclar 2 tazas de agua con la miel, el anís estrellado y la canela en una olla. Sacar las semillas de la rama de vainilla y agregar la rama. - Llevar a hervir, moviendo hasta que se disuelva la miel. - Bajar la temperatura a media y continuar cocinando hasta que la mezcla se reduzca a 1 ½ taza, aproximadamente 8 a 10 minutos. Retirar del fuego y agregar las cáscara de naranja. Enfriar y colar. Se puede preparar el día antes enfriar - Mezclar el melón con los duraznos y las frutillas en un recipiente grande. Agregar la miel y mezclar. Tapar y enfriar de 5 a 6 horas. - Servir la ensalada en compoteras individuales. Decorar con la cáscara de naranja. SALSAS FRÍAS Humus de Berenjenas Ingredientes - 1 Berenjena Grande - 1 dientes Ajo Grande - 1 cucharada Perejil Picado - 1 cucharada Jugo de Limón - 1 cucharada Aceite de Oliva - Sal, a gusto Preparación - Colocar la berenjena sobre la hornalla de la cocina , darla vueltas hasta que este bien asada .pelar dejar en colador que suelte líquido - Colocar en una procesadora junto con el ajo y moler muy bien, ir agregando el jugo de limón y el aceite. Retirar y colocar en una cazuela, salar y espolvorear con el perejil. Salsa Rosa Ingredientes - 1 taza Mayonesa - 3 cucharadas Kétchup - 1 cucharada Jugo de Naranja - 1 cucharada Coñac - 1 gota Salsa Tabasco - Sal, Pimienta a gusto Preparación - Poner en un bol la mayonesa, y mezclar todos los ingredientes, rectificar el sabor con sal y pimienta. Reservar en la heladera hasta utilizar. Salsa de Albahaca Ingredientes - 1 taza Mayonesa - 1 cucharada Albahaca Picada - Sal, Pimienta a gusto Preparación - Mezclar todos los ingredientes. Reservar en la heladera hasta utilizar. Salsa de Nueces con Aceitunas Ingredientes - 1 cucharada Ajo Picado - 1/4 taza ricota - 2 tazas Aceitunas Negras ó Verdes - 4 cucharadas Aceite de Oliva - 1/2 taza Crema de Leche - 1/4 taza Queso Parmesano - 250 gr. Nueces picadas - Sal, Pimienta a gusto Preparación - Colocar las nueces, el ajo y las aceitunas en la licuadora, licuar lo más finamente posible. Agregar el aceite hasta que se mezcle bien, luego la ricota y la crema a lo último, licuar muy poco para que no se corte. Reservar en la heladera hasta utilizar. Es ideal para rellenar piononos. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Navidad, Navidad, dulce Navidad...

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: