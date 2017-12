Son buenos tiempos…

P U B L I C





Pasaron dos semanas complejas para los sectores populares pero también para el gobierno. Dos semanas donde el gobierno puso en juego su acumulado y también perdió. Si pudiéramos tener una foto del consenso que el peor gobierno democrático supo acumular con todos los medios de comunicación a favor, incluyendo el último triunfo electoral en las pasadas legislativas y una foto de ese consenso hoy, sería evidente el desgaste. Los cacerolazos nocturnos del pasado lunes 18 mostraron en la calle no solo a opositores kirchneristas como quieren hacernos creer y esa sí es una muestra real de la pérdida de consenso. Para los sectores populares quedan saldos dolorosos que se hacen evidentes en el ajuste sobre jubilados, niños que cobran la AUH, héroes de Malvinas y pensionados en general. Pero también la pérdida de derechos para trabajadores en actividad que verán con esta ley extendida la edad para jubilarse y reducido el porcentaje con el cual sus jubilaciones se verán alejadas de los sueldos que perciben en actividad. Por supuesto que cada uno de los sectores de la sociedad se verán afectados ya que miles ven cada vez más reducida su capacidad de consumo y esto repercute directamente en todas las ramas de la economía y el efecto negativo será evidente con el correr de los meses. Los únicos beneficiados son los sectores de las clases poderosas que tienen hoy en la alianza cambiemos la herramienta que supieron construir, una herramienta que cuando no sirva más intentaran reemplazar con una nueva o reciclada. La preocupación principal de estos sectores no es como sostener a cambiemos, sino como fortalecer un sistema político que les permita una continuidad de su hegemonía a través de los años. Es decir que con el desgaste de Cambiemos no se vean erosionadas sus posibilidades de seguir acumulando riquezas y quitando derechos a la clase antagónica, la nuestra. Mientras ellos siguen buscando una alternativa a Cambiemos, nosotros y nosotras debemos pensar en cómo desarticular esa maniobra, no solo resistir como oposición a cambiemos sino como generar una alternativa. En ese sentido la unidad sigue siendo la herramienta más valorada y las más difícil de conjugar, crear una nueva mayoría popular que trascienda a los partidos y las estructuras tal cual las conocemos, es decir, traducir lo que venimos viendo en las calles en una plataforma concreta con programa político que no solo pueda ganar sino que además recupere derechos perdidos estos años, que logre transformaciones profundas y un empoderamiento popular que torne difícil el retroceso cuando el bloque de poder avance furioso como lo hace hoy. Las grandes movilizaciones muestran que la derrota de los sectores populares no está consumada y no solo eso, además podemos ganar. Aunque a veces gane la desazón y la desesperanza estamos más de acuerdo con uno de los más lúcidos intelectuales de nuestro tiempo Álvaro García Linera "Es un buen tiempo, cuando hay lucha siempre es un buen tiempo, ya sea en gestión de gobiernos o en oposición" Sumate a construir Patria Grande. Ahora es cuando. Mauricio Villanueva / Movimiento Popular Patria Grande

Son buenos tiempos…

Por Mauricio Villanueva

