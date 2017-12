Lucha contra la inflación: ¿Camino acertado del Banco Central?

Bajo el actual contexto que atraviesa la Argentina, resulta elemental entender el porqué de ciertas decisiones de política, los motivos detrás de cada anuncio que leemos o escuchamos por televisión y que muchas veces es difícil de comprender. En esta oportunidad quiero profundizar en las políticas económicas optadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde Sturzenegger ejerce como presidente. ¿Por qué el Central anuncia suba de tasas de interés? ¿Cómo afecta esto al ciudadano común? ¿Es positivo para el crecimiento del país? Estas son algunas de las preguntas que se plantea cualquier persona y mi intención es dar un aporte para despejar al menos parte de las dudas típicas que se pueden tener ante hechos tan complejos como lo es la política monetaria ejercida por nuestro BCRA. Históricamente, la Argentina sufre un importante déficit fiscal, es decir, gasta más de lo que recauda. Este problema es el principal creador de la alta inflación y volatilidad a la que estamos acostumbrados. Hoy, el déficit financiero es de aproximadamente -62mil millones de pesos (-400mil millones en lo acumulado desde que comenzó el 2017). El gran desafío para cualquier gobierno que nos represente es saldar este déficit, o, mejor aún, transformarlo en superávit. Con el fin de disminuir la alta inflación, es decir, el aumento sostenido de precios en el tiempo, el BCRA ha optado por aplicar un Régimen de metas de inflación. El mismo consiste en fijar un rango de porcentaje inflacionario en un horizonte de tiempo definido, con la idea de anclar expectativas de inflación hacia la baja. Es así como se anunció entre el 12% y 17% de inflación para 2017, entre 8% y 12% para 2018 y 5% a partir de 2019. La comunicación por parte del presidente del BCRA sobre estas metas hace que los ciudadanos automáticamente incorporamos la idea de objetivos de inflación en descenso y actuamos en consecuencia, siempre y cuando el Central sea creíble. Aquí el rol que juegan las "expectativas" que se formen sobre inflación futura son lo menos dañino en el camino hacia la baja inflación. Uno de los temas más importantes a saber es la importancia de la tasa de interés. Este es el instrumento elegido para aplicar el régimen de metas. Nos da información necesaria para tomar decisiones en cuanto a ahorrar o consumir, tomar o no tomar crédito. Es la figura principal del BCRA. Según el último informe monetario mensual del BCRA, la tasa de referencia llegó a 28,75%. Hoy en día, se tiende a la fijación de tasas altas para atraer compras de letras como LEBACs, bonos y otros activos distintos al dinero físico, absorbiendo de esta manera grandes cantidades de pesos (esta acción de Política Monetaria se conoce como Política Monetaria Contractiva o Restrictiva). ¿Y por qué una tasa alta garantiza que se extraiga dinero del mercado? En realidad, no garantiza, pero si incentiva a que ello suceda por el simple hecho de que si se ofrece una letra/bono que promete tasa alta, el inversor estará interesado en comprarla, como manera de ahorrar y salvar saldos monetarios de la inflación, ya que lo que espera obtener a futuro será tentador (espera el valor del bono más un porcentaje sobre el mismo, según la tasa anunciada). Si se logra quitar pesos del mercado, el camino hacia la desinflación está claro. Se enfría la economía porque la gente demanda menos bienes, ya que coloca saldos en otros activos. Se genera menor presión sobre los precios, contribuyendo a la disminución o estancamiento de los mismos. Si bien este año no se logró la meta, no es menor el hecho de haber disminuido la inflación a niveles cercanos al 20% anual. Entonces, podemos entender que las metas funcionan, pues la inflación bajó. O también podemos pensar que Sturzenegger no es del todo creíble, ya que erró la meta para 2017 por 3 puntos porcentuales. ¿Habrá sido muy duro y restrictivo con el objetivo de inflación anunciada? ¿O el país estaría sufriendo una inflación más alta de no ser por la dureza contractiva de Sturzenegger? Difícil de definir. Pero no hay que perder de vista que una inflación baja y estable junto con un sistema de ahorro intermediado son esenciales para el bienestar de la sociedad, para el crecimiento, la inversión y la disponibilidad del crédito. En una próxima oportunidad explicaré el mecanismo por el cual funciona la mencionada tasa de interés, ya que juega un papel clave en el proceso de bajar la inflación y también en la definición del tipo de cambio, que actúa a su vez sobre la actividad. Es crucial entender cómo se ve afectado el crecimiento de la Argentina a partir de este instrumento y luego poder responder a la pregunta ¿Camino acertado del BCRA? Daniela Longás / Licenciada en Economía UBA



Lucha contra la inflación: ¿Camino acertado del Banco Central?

Por Daniela Longás

