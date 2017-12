El balance del Intendente

Sebastián Abella recibió a La Auténtica Defensa para repasar este 2017. Destacó obras que "le han cambiado la fisonomía a la ciudad", brindó detalles sobre la creación de la Secretaría de Descentralización y la supresión de Cultura y Educación; aseguró que no se sintió acompañado por el Legislativo y la Justicia; cuestionó que la política partidaria esté metida dentro del Sindicato Municipal; y afirmó que la situación laboral en Campana ha mejorado, aunque reconoció que no alcanza.

-La consulta por el balance de este año va de la mano de una declaración que hizo en enero. Por entonces dijo que el 2017 iba a ser "histórico" para la ciudad, en referencia a obras que se iban a desarrollar en Campana. ¿En el balance del año, se cumplieron esas expectativas?

-Creo que sí, que hicimos muchas cosas en la ciudad y en los barrios. El miércoles, mirando durante una recorrida la nueva biblioteca, me paraba en la puerta y veía la Escuela Normal, puesta en valor; la avenida Varela, que estaba prendida fuego de pozos; y la misma biblioteca, que cuando asumí era un esqueleto. Creo que estas obras le han cambiado la fisonomía a la ciudad un cien por cien, más allá de la remodelación de calles, que han sido tantísimas. Del resumen de la ciudad antes de enero al de ahora, creo que la avenida Varela es el reflejo de cómo cambió Campana.

-¿Cuál fue el eje a la hora de planificar esas obras?

-Soy un apasionado de lo que es la vida pública y un detallista de los problemas diarios de la ciudad. A mí no me los cuentan, yo los veo y trato de resolverlos. Lo que hicimos en iluminación no se hizo en la historia de la ciudad: 600 columnas con faroles LED en una extensión de 150 cuadras del casco céntrico. Más todas las columnas que estamos poniendo en las colectoras, desde Las Campanas a Las Praderas y desde La Josefa a Río Luján. En Otamendi, San Felipe y San Cayetano, el plan de hábitat de Nación incluyó columnas nuevas de iluminación. También instalamos luminarias donadas por la ciudad de Buenos Aires en La Josefa, Villanueva, Santa Lucía y Dallera. En total son más de 2.000 las columnas que antes no existían, además de los faroles reemplazados.

-En 2016 llevaron adelante el primer año de gobierno. ¿En qué notó que mejoró la gestión en este segundo año?

-Creo que todo el equipo entendió la dinámica de gestionar, que los meses pasan rápido y que no hay que perder el tiempo para que los vecinos vean los resultados.

-Con el Presupuesto 2018 se aprobaron cambios en el organigrama del Ejecutivo. Lo más destacado es la creación de la Secretaría de Descentralización, apuntada a trabajar en los servicios públicos. ¿A que obedece este desdoblamiento de la Secretaría de Planeamiento?

-Tiene que ver con todas las obras que ejecutó a gran escala esa secretaría evidentemente absorbió mucho a su titular (Sergio Agostinelli) en cuanto a la ejecución y fiscalización. Además, decidimos darle a la parte de Servicios Públicos un nivel más importante, porque en el CEMAV de cada diez llamados que se reciben, ocho son por un problema de baches o de zanjas. Pensando en que vamos a tener una obra pública grande en 2018 y más en el 2019, nos pareció bueno dividir las áreas.

-¿Quién va a estar al frente de Servicios Públicos?

-Lo estoy definiendo. Es una secretaría muy sensible porque hay mucho personal, tres corralones, Parques y Jardines. Es un lugar vital, donde hay varios camiones y máquinas viales. El secretario que vaya ahí deberá dedicarle muchas horas. Yo en parte fui secretario de Servicios Públicos este año, porque soy muy detallista y estoy cargándome encima los problemas de la ciudad.

-¿Cómo hay que leer la supresión de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo? ¿Perdió jerarquía este área municipal?

-No lo leo así. No tuvimos secretario durante un año y monedas, y te puedo garantizar que el trabajo que han hecho las directoras del área ha sido excelente. Lo veo reflejado en los directivos de todas las escuelas, muy satisfechos. Este cambio no significa para nada que no le prestemos la misma atención. Todo lo contrario: somos la primera gestión que usa el Fondo Educativo cien por cien. Cuando llegamos al Municipio, había unos cuantos millones de pesos que no se utilizaron. Eso es infraestructura para los colegios, programas de estudio, capacitación para los docentes. Nosotros lo ejecutamos completo y sin la necesidad de un secretario al mando. Vos podés tener un secretario, pero si no ejecuta o no tiene compromiso, tenés el cargo, pero no la función. Por otro lado, ustedes saben muy bien que los gobiernos nacional y provincial están haciendo un recorte de cargos políticos. Entendimos que crear la Secretaría de Servicios Públicos eran agrandar el número con una necesidad, y también nos pareció que por sí mismas las direcciones de Cultura, Educación y Turismo habían andado muy bien.

-¿Qué balance hace de la relación con el Sindicato Municipal, teniendo en cuenta que en este 2017 mantuvieron un extenso conflicto durante la discusión paritaria?

-No tengo una relación ni buena ni mala (con el sindicato). Me parece que la política partidaria está metida en el medio y que no le hace bien al sindicato. Es mi opinión. También creo que ellos empezaron la relación de una manera muy agresiva, creyendo que prendiendo fuego llantas en la puerta de la Municipalidad ganaban espacio. Me parece que ganó el diálogo del Municipio con los empleados y el ser más ordenados. No tengo más para decir.

-Políticamente hablando, el gran momento del año fueron las Elecciones Legislativas. Con el tiempo, ¿qué análisis hizo de ese proceso y los resultados? ¿Y que tan distinto fue haber vivido las elecciones como intendente?

-Lo charlaba con otros intendentes de Cambiemos, que le dedicaron 10 horas a la gestión y 4 a la campaña. A mí me pasó algo parecido. Pero el espíritu fue el mismo: hablar con los vecinos, contarles lo que estábamos haciendo y lo que queremos hacer. Siempre se dice que para el Ejecutivo es muy difícil ganar una elección legislativa. Nosotros lo pudimos hacer. Eso habla bien. Después, creo que fue muy positiva la campaña de agosto a octubre, período en el que elevamos en 5 mil nuestros votos. Las otras fuerzas políticas no aumentaron en su caudal, mientras que de las personas que no habían ido a votar en las PASO y si lo hicieron octubre, la gran mayoría eligió a Cambiemos. Eso da muestras del equipo de trabajo.

-Sorprendió que tanto en las última sesión ordinaria del Concejo Deliberante como en la elección del Presidente del cuerpo legislativo, el oficialismo haya contado con el apoyo de la UV Más Campana para poder avanzar. ¿Este acompañamiento fue fruto de una negociación?

-La realidad es que hablamos con todos los espacios políticos y se buscó hacerles entender que el vecino nos eligió, que volvimos a ganar y que nos merecíamos la presidencia del Concejo Deliberante. Uno de los bloques lo entendió así y acompañaron que Sergio Roses sea el presidente. Entiendo que para nosotros estos dos años van a ser distintos porque debemos intentar acuerdos para que la oposición nos acompañe en las ordenanzas que nos permitan gobernar. Creo que se vienen dos años en los cuales hay que tener un diálogo más constante.

-Cambiemos ganó las tres últimas elecciones y aun así no posee la mayoría legislativa. ¿Hay algún problema político a resolver?

-No, todo lo contrario. Creo que lo que hicimos en las elecciones del 2013, 2015 y 2017 ha sido extraordinario. Entendiendo que el peronismo siempre va a ser fuerte y que tiene un sector de la población cautivo que es muy difícil poder quebrarlo para socavar su piso de votos. Me parece que lo que hicimos en estas elecciones fue magnifico. Hemos podido llegarles a los vecinos, hacer que nos conozcan, cambiar el gobierno municipal. Miro para atrás y me siento más que orgulloso de lo que hicimos. Me gustaría que la persona que se inicie en política tome el camino que seguimos nosotros, que, con errores y con aciertos, hemos podido hacer que el vecino nos haya votado de vuelta.

-Se sintió acompañado por los otros dos poderes que conforman el Estado: el Legislativo y el Judicial.

-Entiendo que la política está llena de mezquindades y eso se advierte en el Legislativo. El opositor se para desde un lugar opositor y le cuesta explicar por qué va a acompañar un proyecto del oficialismo. Quizás está de acuerdo con el proyecto que mandaste y quizás incluso hasta vos estés dispuesto a aceptarle algún cambio: pero por más que se consensue, el opositor tiene miedo de que por acompañarlo va a perder su rol. Ahí el diálogo se trunca. Por ejemplo, lo que pasó con la ordenanza del canje del Estadio de Villa Dálmine. Estaban todos de acuerdo con aprobarlo, pero la oposición no iba a dar quórum a la comisión. De hecho, el concejal (Juan) Ghione acompañó el proyecto sin haber asistido a ninguna reunión de comisión previa.

-¿Y se sintió acompañado por la Justicia?

-No. No creo que sus integrantes tengan el mismo compromiso que tenemos nosotros. Nosotros estamos dando las 24 horas para que Campana sea la mejor ciudad de la provincia, y creo que ellos tienen una rutina de trabajo que quizás no es la dinámica que la sociedad necesita. Siento lo que sentimos todos: que la Justicia es lenta. Necesitamos ser más rápidos con las resoluciones de las personas que estén en situación de ser condenadas o no. Necesitamos más presencia y más impacto. El vecino necesita sentirse más resguardado por la Justicia. No siento que estén trabajando para resolver los problemas cotidianos de una manera vehemente. No están a la altura de lo que los vecinos quieren hoy. Y todo eso impacta obviamente en el intendente.

-En su primer año de mandato, la situación laboral de la ciudad mostraba situaciones críticas en sectores como el metalúrgico y el químico. De hecho, plantas químicas de Campana y Zárate continuaron con conflictos importantes en este 2017. ¿Cuál es su análisis de la situación laboral de Campana?

-Realmente mejoró, pero es difícil decirlo, porque a la persona que todavía no consigue trabajo eso no le alcanza. Tenaris contrató a 600 personas. Axion está ampliando su planta y espera tener 3.000 trabajando a mitad de 2018. Honda centralizó todas sus operaciones en Campana y está arriba de las 1.300. Y las Pymes que trabajan para todas estas empresas están a full. Creo que Campana ha mejorado mucho su situación laboral, pero también entiendo que falta. No me conformo, tenemos que seguir pensando y trabajando. La inauguración en los próximos meses del nuevo puerto de Euroamérica va a dar también una gran magnitud de puestos de trabajo. Las expectativas son buenas, pero en materia de trabajo siempre es poco y las necesidades son mayores.

-Después de dos años en el cargo, ¿puede marcar cuál es la principal virtud que debe tener un intendente?

-Dedicarle las 24 horas del día y ser una persona cercana para entender la realidad de la ciudad. El vecino debe comprender que vos querés estar acá para trabajar por la ciudad. La política se trata de empujar. Cuando llegamos, muchos pensaban que teniendo los gobiernos nacional y provincial de nuestro lado iba a ser más fácil gobernar. Quizás lo sea: pero la verdad es que si no empujás los proyectos, los convenios, no llamás y no estás atrás de las cosas, no te caen las obras de arriba. Yo presenté en Nación y en provincia $180 millones en proyectos de cloaca y casi $100 millones para hacer agua. Todavía no tengo firmados los convenios, pero entiendo que mi constancia va a ser que se puedan firmar para ejecutarlos en el 2019.



"Se viene un año de planificación"

De cara al 2018, el Intendente hizo hincapié en tres obras que "le van a cambiar el eje a la ciudad": la ampliación de la avenida Rivadavia, la renovación de la rotonda de Mc Donald´s y el Camino del Pie de Barranco. Además, se refirió a las gestiones por la Costanera y, aunque reconoció la necesidad de mejorar la recaudación, descartó un aumento de tasas.

-Pensando en el año que está por comenzar, ¿qué obras son clave para la ciudad?-Creo que se viene un año de planificación, un año para terminar las obras que están en marcha y también para comenzar otras distintas. La avenida Rocca arranca el primer lunes después de Reyes. Y también queremos poner en marcha la ampliación de la Rivadavia desde la Ruta 9 hasta Las Acacias. Por otro lado, seguiremos trabajando con Autopistas del Sol para que la renovación de la rotonda de barrio Lubo la tenga como prioridad de inversión. Esa es una gestión netamente mía, al igual que la construcción del Camino al Pie del Barranco, que también está dentro de la renovación de la adjudicación de la Panamericana a Autopista del Sol. Estas obras le van a cambiar el eje a la ciudad. Con la ampliación de la Rivadavia, el casco urbano va a terminar en la Ruta 6. Y la construcción del camino nos va a posicionar de una manera distinta: no vamos a ver más un camión.

-¿La Costanera?

-Allí tenemos los galpones del ferrocarril, la parrilla de maniobras y la parte verde contra el río. Los actores son distintos: la parte del río es de provincia, la parrilla está concesionada a una empresa ferroviaria y los galpones son de Nación. Hay que hablar con tres entes diferentes y el trabajo mío como intendente es unificar los criterios de todos y buscar un acuerdo. La finalidad de los galpones debe ser discutida en el HCD, es una discusión de la que toda la comunidad debe participar. Creo que la parrilla es un espacio verde a recuperar, que podría darle a los vecinos de Campana un lugar de esparcimiento. Existe la posibilidad de mover esa parrilla a otro sector de la ciudad. Es otro desafío que tenemos. Y me parece que la parte del río es la menos conflictiva: ya es más una cuestión más de inversión económica para poder re-funcionalizarla, pero entra también la empresa Euroamérica que pasa con los camiones. Cualquier inversión que hagamos, con el tránsito pesado, nunca rendiría.

-¿Mejorar la recaudación es otro de los desafíos del año?

-Obviamente. Nosotros vamos a tener una paritaria y aumentos en todas las áreas. Esto significa mejorar la recaudación municipal, como en cualquier empresa o familia. Si no lo hacemos, se nos va a complicar dar servicios. Estamos en esa línea, buscando las mejores maneras de hacerlo.

-¿Cuáles son esas maneras?

-El otro día se votó en el Concejo Deliberante el blanqueo de metros cuadrados no declarados. También se aprobó la posibilidad de registrar todo lo que son antenas de comunicación, que la Municipalidad muchas veces no tiene la posibilidad de fiscalizar. Apuntamos con esa tasa, que no afecta al vecino sino al privado, a poder mejorar la recaudación. Además, hay que renovar la licitación de las fotomultas, que creemos que el porcentaje que se queda el Municipio es bajo. Queremos que la empresa que mejor porcentaje nos ofrezca sea la que agarre la concesión.

-¿Está planificado un aumento de tasas para el vecino?

-No, pensamos que en las tasas que mencioné tenemos una oportunidad.

-¿Sirve la experiencia de estos dos años para proyectar el 2018 de otra manera?

-Sí, nos sirve a mí y a mis secretarios, que son los que todos los días tienen que resolver problemas en cada área. Me parece que tenemos dos años para seguir proyectando la ciudad y lograr lo que decía al principio: si podemos poner en marcha el Camino del Pie del Barranco, la ampliación de la Rivadavia y la refacción de la Costanera, el eje de la ciudad va a ser otro. No nos olvidemos que en enero empieza la Rocca, y que la cooperativa 6 de julio se muda de Beruti y Alem, lo que nos va a permitir hace una plaza. Cuestiones que todos los días sueño con resolver.