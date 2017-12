P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: El balance del Intendente De cara al 2018, el Intendente hizo hincapié en tres obras que "le van a cambiar el eje a la ciudad": la ampliación de la avenida Rivadavia, la renovación de la rotonda de Mc Donalds y el Camino del Pie de Barranco. Además, se refirió a las gestiones por la Costanera y, aunque reconoció la necesidad de mejorar la recaudación, descartó un aumento de tasas. -Pensando en el año que está por comenzar, ¿qué obras son clave para la ciudad?-Creo que se viene un año de planificación, un año para terminar las obras que están en marcha y también para comenzar otras distintas. La avenida Rocca arranca el primer lunes después de Reyes. Y también queremos poner en marcha la ampliación de la Rivadavia desde la Ruta 9 hasta Las Acacias. Por otro lado, seguiremos trabajando con Autopistas del Sol para que la renovación de la rotonda de barrio Lubo la tenga como prioridad de inversión. Esa es una gestión netamente mía, al igual que la construcción del Camino al Pie del Barranco, que también está dentro de la renovación de la adjudicación de la Panamericana a Autopista del Sol. Estas obras le van a cambiar el eje a la ciudad. Con la ampliación de la Rivadavia, el casco urbano va a terminar en la Ruta 6. Y la construcción del camino nos va a posicionar de una manera distinta: no vamos a ver más un camión. -¿La Costanera? -Allí tenemos los galpones del ferrocarril, la parrilla de maniobras y la parte verde contra el río. Los actores son distintos: la parte del río es de provincia, la parrilla está concesionada a una empresa ferroviaria y los galpones son de Nación. Hay que hablar con tres entes diferentes y el trabajo mío como intendente es unificar los criterios de todos y buscar un acuerdo. La finalidad de los galpones debe ser discutida en el HCD, es una discusión de la que toda la comunidad debe participar. Creo que la parrilla es un espacio verde a recuperar, que podría darle a los vecinos de Campana un lugar de esparcimiento. Existe la posibilidad de mover esa parrilla a otro sector de la ciudad. Es otro desafío que tenemos. Y me parece que la parte del río es la menos conflictiva: ya es más una cuestión más de inversión económica para poder re-funcionalizarla, pero entra también la empresa Euroamérica que pasa con los camiones. Cualquier inversión que hagamos, con el tránsito pesado, nunca rendiría. -¿Mejorar la recaudación es otro de los desafíos del año? -Obviamente. Nosotros vamos a tener una paritaria y aumentos en todas las áreas. Esto significa mejorar la recaudación municipal, como en cualquier empresa o familia. Si no lo hacemos, se nos va a complicar dar servicios. Estamos en esa línea, buscando las mejores maneras de hacerlo. -¿Cuáles son esas maneras? -El otro día se votó en el Concejo Deliberante el blanqueo de metros cuadrados no declarados. También se aprobó la posibilidad de registrar todo lo que son antenas de comunicación, que la Municipalidad muchas veces no tiene la posibilidad de fiscalizar. Apuntamos con esa tasa, que no afecta al vecino sino al privado, a poder mejorar la recaudación. Además, hay que renovar la licitación de las fotomultas, que creemos que el porcentaje que se queda el Municipio es bajo. Queremos que la empresa que mejor porcentaje nos ofrezca sea la que agarre la concesión. -¿Está planificado un aumento de tasas para el vecino? -No, pensamos que en las tasas que mencioné tenemos una oportunidad. -¿Sirve la experiencia de estos dos años para proyectar el 2018 de otra manera? -Sí, nos sirve a mí y a mis secretarios, que son los que todos los días tienen que resolver problemas en cada área. Me parece que tenemos dos años para seguir proyectando la ciudad y lograr lo que decía al principio: si podemos poner en marcha el Camino del Pie del Barranco, la ampliación de la Rivadavia y la refacción de la Costanera, el eje de la ciudad va a ser otro. No nos olvidemos que en enero empieza la Rocca, y que la cooperativa 6 de julio se muda de Beruti y Alem, lo que nos va a permitir hace una plaza. Cuestiones que todos los días sueño con resolver.

ABELLA, DIALOGANDO CON VECINOS DURANTE UNA DE SUS RECORRIDAS POR OBRAS EN SAN CAYETANO.

Balance del Intendente:

"Se viene un año de planificación"

