Cirugía mayor

FERNANDO SAJNÍN RESPONSABILIDAD. “NO SE TRATA DE UNA OBRA MÁS PARA NOSOTROS: SOMOS DE ACÁ, DE CAMPANA. CUANDO LA TERMINEMOS, LA VOY A VER TODOS LOS DÍAS. TIENE QUE SALIR BIEN SÍ O SÍ”, AFIRMÓ FERNANDO SAJNÍN, MIENTRAS NOS DESPLEGABA PLANOS Y ESTUDIOS DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE LA AVENIDA ROCCA Fernando Sajnin, presidente de JUSA, nos adelantó detalles de la remodelación de la Av. Rocca. Se inicia el 15 de enero. La obra tiene un plazo de ejecución de 10 meses. La inversión ronda los $40 millones y se realizará con fondos nacionales y municipales. Tras dos meses de trabajo interdisciplinario, en julio pasado el intendente Abella presentó el resultado final de "Construyendo Juntos", el primer proyecto participativo impulsado por esta gestión en el que intervinieron vecinos, profesionales, funcionarios políticos y comerciantes; quienes fueron convocados por el Municipio y la Cámara de Unión de Comercio e Industrias de Campana (CUCeI) con el objeto de intervenir urba-nísticamente la Av. Rocca. Entre las modificaciones propuestas en el proyecto, se encuentran, por ejemplo, la nivelación de calle y veredas, el soterramiento de cables, el mejoramiento de los desagües, el uso de materiales antides-lizantes, la colocación de luces LED, la reorganización del arbolado, la remoción de cartelería volante, redefinir los actuales parterres centrales y la colocación de mobiliario urbano, tales como bicicleteros y bancos. ANTECEDENTES Si bien aún faltan definir detalles finales del Proyecto Ejecutivo, todo parece indicar que las obras se iniciarán el próximo lunes 15 de enero de 2018. Así lo confirmó a La Auténtica Defensa el arquitecto Fernando Sajnín, presidente de JUSA SA, firma campanense que ganó la licitación. La obra tiene un plazo de 10 meses y la inversión que se realizará con fondos nacionales y municipales ronda los $40 millones. "Desde 6to. grado que quiero ser arquitecto –dice Sajnín- y siempre miré a Campana desde ese lugar emocional y ahora profesional. Si bien el diseño no me pertenece, es decir, voy a ejecutar algo que pensó otro, para mí es un hito en mi carrera. Es decir, cuando surge la posibilidad de hacer una obra de tanta trascendencia para mi ciudad, el estar al frente de una empresa que está en condiciones de afrontarla, el orgullo es doble. No se trata de una obra más para nosotros: somos de acá, de Campana. Cuando la terminemos, la voy a ver todos los días. Tiene que salir bien sí o sí". En mayor o en menor medida, cuando se piensa en JUSA, es inevitable no relacionarla con las reparaciones extraordinarias y los montajes industriales, "core bussines" de la empresa que fundó el padre de Fernando, Juan Sajnín, décadas atrás. Sin embargo, el ahora presidente de firma, explica cómo JUSA fue diver-sificando su cartera de negocios a lo largo de los años y la encuentra madura para la obra que cambiará el aspecto y uso de "la Real", sino para siempre, al menos por varias décadas. JUSA acumula varios antecedentes de obras en vía pública, e incluso ha jugado con éxito en las grandes ligas: el Centro de Trasbordo de Pasajeros de Retiro, inaugurado en 2013 por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue una gran obra de intervención urbana que incluyó estructuras metálicas, montajes, veredas, y soterramiento eléctrico, entre otros trabajos. Incluso, para la obra de la Av. Rocca, JUSA ni siquiera tendrá que tercerizar la pavimentación con ladrillos intertrabados de cemento: el 2017 fue toda una "pretemporada" para la empresa que ya cuenta con varios miles de metros pavimentados con esa modalidad en varias ciudades bonaerenses y barrios cerrados, sirviéndose de dos todavía exclusivas máquinas importadas especialmente desde Alemania. Trabajando a régimen, cada equipo, puede colocar un pallet de ladrillos de 10 m2 cada 2 minutos. "En la obra de la Rocca confluyen prácticamente todas las competencias de JUSA", resume el empresario y aclara que no se romperá el actual pavimento, sino que se rectificará la superficie con arena y, a manera de adoquines, se apoyan los ladrillos de cemento de unos 8 cms. de espesor. DETALLES Y DESAFIOS La obra licitada por JUSA tiene 60 ítems que Sajnín dice haber dividido en 5 grandes frentes temáticos de trabajo: veredas, pavimento, trincheras para soterramiento de cableado, trincheras pluviales, y paterres centrales. "Cuando me puse a estudiar el proyecto, me sorprendió el nivel de detalle de la parte paisajística: está perfectamente planeado qué plantas van y dónde. Las palmeras quedan, pero el resto vuelta todo", aclara. Se plantarán ejemplares de Lapacho Blanco y Jacarandá en las veredas y diferentes plantas y arbustos bajos. Pasando en limpio, hablamos de una nueva Av. Rocca sin cordones, en la que veredas (hechas a nuevo con un único tipo de baldosa granítica) y el pavimento estarán a nivel. No quedará ningún cable ni cartelería comercial volante (es decir, perpendiculares a la avenida), y los parterres centrales se transformarán en grandes maceteros longitudinales que sólo permitirán el cruce peatonal por las esquinas. Otra nueva (y tal vez controversial) característica para la idiosincrasia campanense serán las dársenas de estacionamiento, que estarán definidas por canteros verdes que avanzan desde las veredas hacia la calle propiamente dicha. Este último detalle supone la necesaria pérdida de superficie disponible para estacionamiento: "Entiendo que implica todo un cambio cultural y que se apunta a un usuario que viene al centro a hacer un trámite o una compra, no al que piensa dejar su auto todo el día. Calculo que en eso tendrán que colaborar sobre todo los propios comerciantes y empleados que trabajan sobre la avenida", comenta Sajnín. Uno de los desafíos del diseño es el manejo del agua de lluvia y su correcto escurrimiento. De hecho, a tal efecto, JUSA contrató un estudio hidráulico de última generación. "Ese estudio no está previsto en el pliego -dice Sajnín- pero lo hicimos igual y lo pagamos por nuestra cuenta. Se hizo con un avión a escala no tripulado, que va sacando fotografías aéreas según las coordenadas GPS cargadas. Luego, con un software especial, se arma un modelo digital de la superficie relevada con el que corrimos simulaciones de cómo se comporta el agua de lluvia sobre la avenida". Como veredas y pavimento estarán al mismo nivel, el agua será captada por rejillas dispuestas a largo de cada cuadra, y debajo habrá un canal de cemento construido con secciones premoldeadas de 1.2 metros de largo, 30 cms de ancho y otros 30 de profundidad, copiando la actual línea del cordón de las veradas. "El agua de lluvia es un tema -reconoce Sajnín mientras en su teléfono recorre varias fotos de la Av. Rocca inundada- sobre todo la que baja desde la plaza Eduardo Costa. Las bocas de tormenta que están en las equinas de la Heladería Real y de la Farmacia Fernández son una de las principales llaves para que todo escurra correctamente. Está previsto el mantenimiento y limpieza periódica de todo el sistema de desagüe que tiene que ser más eficiente al actual. Incluyendo trampas, a manera de coladores verticales de diferentes dimensiones, que van a ir atrapando progresivamente la basura que obstruye las cañerías y facilitarán el mantenimiento". Pero sin dudas, el principal desafío es la obra propiamente dicha. Durará 10 meses y con la Rocca funcionando, incluyendo Bancos oficiales y colas largas de clientes los días de cobro. Todo arrancará desde la estación del ferrocarril hacia la plaza Eduardo Costa de forma progresiva, y está pensado un sistema de puentes y pasarelas portátiles para que ningún comercio ni frentista (incluyendo sus garajes) pierdan accesibilidad.

Cirugía mayor

