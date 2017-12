Brenda Becette recibió el II Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco

P U B L I C







Brenda Becette

La escritora campanense fue galardonada por su libro "La parte profunda" en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. "La naturaleza, el hombre, los animales son temas que están latentes en mí", le confesó a La Auténtica Defensa. En Guadalajara, México, la campanense Brenda Becette (41 años) vivió una noche especial. Fue el pasado 2 de diciembre, cuando en el Salón México II del Hotel Hilton recibió el galardón principal de la segunda edición del Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco por su libro de cuentos "La parte profunda". El objetivo del concurso literario es, además de rescatar la figura de José Emilio Pacheco, extender el gusto por la poesía y los cuentos entre los jóvenes escritores y promover que las creaciones literarias exploren el conocimiento científico. Y cuenta con un importante respaldo: es organizado por el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara en colaboración con la Feria Internacional del Libre (FIL) de esa ciudad, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco y la Fundación Universidad de Guadalajara. "Me da alas para seguir creando", aseguró Becette respecto a la distinción entregada en el marco de la FIL. "Además de que soy diseñadora, también quiero ser escritora. Será un alimento a mi espíritu en el afán de ser escritora", agregó en el marco de un agradecimiento dedicado especialmente a su familia. Según el jurado calificador integrado por Ana García Bergua, Mónica Lavín y Eduardo Antonio Parra, la escritora campenense estuvo a la altura literaria requerida: los relatos de "La parte profunda" son "misteriosos, poéticos, sorpresivos en los que prevalece la incertidumbre sobre el comportamiento humano". Y resaltan "la oscuridad del ser humano en contraste con el equilibrio armónico de la naturaleza". Brenda confiesa que le preocupan los temas relacionados con el medio ambiente: "La naturaleza, el hombre y los animales son temas que están latentes en mí. Me sale sólo escribir, está en el aire. Tengo una idea de una historia y siempre termina situada en una parte en la que tenga que ver la naturaleza". Su Campana natal es el paisaje predominante en sus historias, que tratan del encuentro del hombre y lo salvaje, de futuros alternativos tras el agotamiento de los recursos naturales, o bien de imágenes de la infancia deformadas por la realidad adulta. Actualmente, Brenda vive en la ciudad de Buenos Aires, donde tomó diversos cursos de escritura creativa en el Centro Cultural Borges y en la Fundación Tomás Eloy Martínez. Además, participa en el taller del escritor Guillermo Martínez. Pero Becette escribe desde su niñez, cuando tenía particular encanto por los policiales, las historias de detectives y el misterio ("La parte profunda" fue presentada en este concurso bajo el seudónimo Flambeau, el ladrón y estafador creado por G.K. Chesterton en La Cruz Azul). Ya había participado en varios certámenes literarios juveniles, aunque no contaba con un libro propio, dado que no había editado nada todavía. Este hecho fue resaltado por la Directora General de la FIL, Marisol Schulz, quien marcó que la entrega del galardón fue "muy emotiva", porque Brenda nunca había publicado y precisamente la obra de José Emilio Pacheco ha sido la puerta de entrada para muchos jóvenes escritores. "Se cumplen uno de los objetivos que se plantearon con el premio: incentivar la creación literaria y la apreciación estética y emocional de la naturaleza", explicó Schulz.

BRENDA BECETTE RECIBIÓ EL PREMIO EN EL SALÓN MÉXICO II DEL HOTEL HILTON DE GUADALAJARA. DISEÑO Y LITERATURA Becette se recibió de Diseñadora de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó en varias de las principales marcas de moda de Argentina y también fundó su etiqueta propia de remeras y trajes de baño. La llamó Ixtlán, inspirada en sus viajes por Latinoamérica, y particularmente por México, que cambió completamente su mirada tanto en diseño como en la literatura. "Para mí, diseñar es como escribir. Es creativo y tiene que ver con las imágenes, es contar algo que te remite a ese lugar, a esa imagen o ese sentimiento que te genera ese lugar", asegura quien se define admiradora de escritores de la talla de Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Pablo De Santis, Patricia Highsmith, Agatha Christie y G. K. Chesterton, entre otros. LA FERIA DE GUADALAJARA La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fundada hace 31 años, es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural (este año se realizó del 25 de noviembre al 3 de diciembre). Durante los nueve días de la Feria, el público escucha a sus autores preferidos, la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón, y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país. La FIL de Guadalajara es un espacio donde participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, y donde hay también discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad.

Brenda Becette recibió el II Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco

