La tormenta que sacudió la ciudad en la madrugada de ayer derribó un ejemplar que a lo largo de los años venía siendo castigado por aquellos que prendían fuego en su base. Personal de Defensa Civil trabajó intensamente para despejar la zona. El árbol más grande que tenía el paseo costanero de nuestra ciudad cayó ayer como consecuencia, en parte, de la tormenta de viento y lluvia que se desató en horas de la madrugada. Pero la realidad es que no fueron solamente las inclemencias climáticas las que terminaron derivando en esta triste caída: la base del árbol había sido utilizada para prender fuego en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años. Incluso, en muchas oportunidades debió intervenir personal de Bomberos Voluntarios Campana para sofocar las llamas que se generaron allí, en la base de este árbol que ya no está más en la Costanera de la ciudad. En enero de 2016, La Auténtica Defensa informaba sobre la intervención de Bomberos Voluntarios ante el "incendio en la base de un árbol". Y como dato complementario, agregaba: "Tiempo atrás, un árbol de tamaño similar se vino abajo y produjo daños en la estructura del muelle público". En este caso no se registraron heridos ni daños de consideración en primera instancia. Ante la caída de este ejemplar, personal de Defensa Civil Campana trabajó ayer intensamente con motosierras y otros equipamientos para poder despejar la zona.

UNA IMAGEN TRISTE. EL ÁRBOL, AYER, DESPARRAMADO SOBRE EL PASEO COSTANERO DE NUESTRA CIUDAD.





PERSONAL DE DEFENSA CIVIL TRABAJÓ CON MOTOSIERRAS PARA PODER DESPEJAR LA ZONA.

#Dato Cayó el árbol mas grande de la Costanera de Campana. Brigadistas de Defensa Civil trabajan para despejar el lugar. Lamentablemente éste arbol, igual que otros anteriores fue maltratado por gente dañina que prendía fuego en la base del tronco debilitándolo pic.twitter.com/G9tkECk5og — (@dantrila) 23 de diciembre de 2017

Cayó el árbol más grande que tenía la Costanera

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: