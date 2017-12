Agrotécnica Fueguina no prestará servicio domiciliario ni hoy ni mañana. No obstante, el Municipio brindará un servicio especial este domingo en el casco urbano. La empresa Agrotécnica Fueguina no realizará la recolección de los residuos domiciliarios ni 24 ni 25 de diciembre, según informaron desde el Municipio. No obstante, por determinación del intendente Sebastián Abella, la Subsecretaría de Medio Ambiente brindará un servicio especial este domingo en el casco urbano para recolectar residuos reciclables como cajas y cartones. Por ello, se solicita a los comerciantes sacar estos residuos hasta las 17 para evitar que queden tirados en la vía pública. Agrotécnica Fueguina retomará el desarrollo del servicio de manera normal el martes 26 de diciembre. Debido a la suspensión del servicio de recolección domiciliario se solicita a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos para los próximos días con el objetivo de colaborar así con la limpieza y el orden de la ciudad.







Cronograma de recolección de residuos para Navidad

