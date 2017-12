Ocurrió en la madrugada de ayer, a la altura del Km 71 de la ruta Panamericana. Transitaba por Colectora Sur y cayó en un zanjón lleno de agua, pero pudo ser rescatado por Bomberos Voluntarios. "Todavía estoy en shock", contó a través de Facebook. "Regresando a casa volqué con el auto, que, de hecho, no sirve más. Estoy todo golpeado, pero vivo. Los bomberos pudieron llegar a tiempo antes que el agua me ahogue adentro del auto. Todavía estoy en shock". Con esas palabras, Ricardo Ramos contó a través de su Facebook lo que vivió en la madrugada de ayer, cuando transitaba por la Colectora Sur, perdió el control de su auto y terminó volcado en un zanjón repleto de agua por la intensa lluvia. Ocurrió a la altura del kilómetro 71, cuando viajaba en dirección al barrio Las Campanas. Y la intervención del personal de Bomberos Voluntarios, como cuenta Ricardo, terminó siendo fundamental para que el accidente no se convierta en tragedia. De hecho, Ramos fue rescatado de su Toyota Etios y luego trasladado al Hospital San José, donde recibió las atenciones correspondientes y, posteriormente, el alta médica.

ASÍ QUEDÓ EL TOYOTA ETIOS LUEGO DE SER RETIRADO DEL ZANJÓN AL QUE CAYÓ EN LA MADRUGADA.





LA HUELLA DEL DERRAPE HACIA EL ZANJÓN QUEDÓ CLARAMENTE MARCADA EN EL TERRENO.



Volcó con su auto y casi se ahoga

