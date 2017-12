Asumieron las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Campana

"Debemos trabajar por una oposición constructiva, con fundamento y contenido frente a un modelo político de devastación de la economía nacional y de flagrante retroceso de derechos y conquistas del pueblo", señaló Oscar Trujillo, flamante Presidente del PJ local. Luego de las últimas elecciones internas, realizadas el pasado domingo, el Partido Justicialista de Campana renovó la conformación de su Consejo Partidario. En un acto presidido por el nuevo titular del PJ local, Oscar Trujillo, se formalizó la asunción de las nuevas autoridades, quienes tomaron posesión de libros y documentos. La reunión, en la que se anticiparon los principales lineamientos de trabajo, contó también con la presencia de un histórico referente del movimiento obrero, Oscar Villarreal, Secretario General de las 62 Organizaciones de Zárate-Campana y líder de la UOCRA; como así también de concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana. "Los peronistas de Campana hemos podido hacer realidad en las últimas elecciones internas ese mandato de las bases de hacer de lado las diferencias y matices internos de cara a fortalecer al principal espacio político de oposición", remarcó Trujillo durante el encuentro. "Por eso la unidad política que asume la conducción del Partido a nivel local, tiene la enorme responsabilidad de traducirse en unidad política. Tanto con nuestra más importante representación política institucional, nuestros concejales; como con el movimiento obrero, columna vertebral del peronismo", agregó. "Juntos debemos trabajar por una oposición constructiva, con fundamento y contenido frente a un modelo político de devastación de la economía nacional y de flagrante retroceso de derechos y conquistas del pueblo", concluyó Trujillo, ya como nuevo presidente del PJ Campana, comenzando un período que deja atrás otro en el que la titularidad del peronismo campanense fue ocupada por Stella Maris Giroldi, Alejandro Sánchez (asumió tras la renuncia de la ex Intendente) y Pedro Milla (quien se hizo cargo de completar el mandato luego que "Pocho" también decidiera alejarse).

TRAS EL ACTO, AUTORIDADES, CONCEJALES Y MILITANTES COMPARTIERON UN BRINDIS DE FIN DE AÑO. Gustavo Menéndez asumió como presidente del PJ Bonaerense Lo hizo con el respaldo de la CGT y en búsqueda de un peronismo moderno. Alternará en la presidencia con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El pasado jueves, Gustavo "Tano" Menéndez, intendente de Merlo, asumió la Presidencia del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Su antecesor, Fernando Espinoza, lo acompañó en el acto de asunción como una muestra de unidad y de que las luchas de poder internas, para ver quien presidía el partido, quedaron enterradas en el pasado. Menéndez compartirá los cuatro años de mandato con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Presidirán el partido un año cada uno. Menéndez estará al frente del partido en los años pares y Gray en los impares. Los dos serán presidente y vicepresidente. Ambos tienen un objetivo conciso: quieren abrir las puertas del PJ e intentar que los dirigentes que forman parte de Cumplir, el Frente Renovador y Unidad Ciudadana confluyan, poco a poco, bajo el mismo paraguas. Saben que será una tarea difícil, pero el intento lo consideran necesario. "Nos estamos sentando a hablar con el corazón en la mano con todos los compañeros con los que no caminamos juntos en el último tiempo", explicó el jefe comunal de Merlo. Y adelantó que ya habló con Facundo Moyano, que estuvo presente en el acto, Felipe Solá y algunos de los intendentes bonaerenses con perfil más kirchnerista. "No hay límites a la hora de abrir los brazos y esperar que vuelvan todos los peronistas", aseguró.

