Meiraldi: "Creo que cada vez se está teniendo más conciencia"

El secretario de Salud Ernesto "Cacho" Meiraldi dialogó con La Auténtica Defensa en las vísperas a las Fiestas. Todos los años para estas fechas de Fiestas surgen inconvenientes que no son muy frecuentes en el resto del año. La pirotecnia, el alcohol y ciertos estados de ánimos de mayor adrenalina suelen generar situaciones que mantienen alertas a las guardias de los diferentes centros médicos. Tanto en nuestra ciudad como en el resto del país. Sin embargo, el Secretario de Salud del Municipio, Ernesto Meiraldi, advierte una mejoría en el comportamiento año tras año y asegura que "cada vez se está teniendo más conciencia" sobre los peligros de esta época. "Como todos los años la guardia sabe que le esperan noches bastante ajetreadas. Ya se está preparado los 365 días del año, pero en estas fechas los médicos ruegan no tener tantos accidentes", cuenta "Cacho" en el Hospital San José. Respecto a la pirotecnia, el profesional se mostró claramente en contra: "Tenemos que saber que es peligrosa, que puede producir quemaduras, que se puede perder un ojo, o sufrir amputaciones de dedos o inclusive de la mano completa". Además, Meiraldi remarcó el rol de los padres al respecto. "Hay que educar a nuestros hijos a que no jueguen con estos elementos, tendrían que ser más caros para que la gente no compre, se fomente el no uso o que fueran prohibidas. Se pueden divertir de otra forma sin necesidad de utilizarlos", asegura. Los animales también sufren y "Cacho" también se detuvo un segundo en las mascotas: "Tienen una capacidad distinta de audición, se desesperan y/o asuntan, corren riesgos las personas y afectamos a los cachorros". El año pasado hubo un intento de suicidio, seis quemados y dos heridos de bala además de las conocidas peleas callejeras, recordó Meiraldi. "Igualmente creo que cada vez se está teniendo más conciencia del cuidado, tanto para Navidad como Año Nuevo. Cada vez hay menos explosiones; eso me pone realmente muy contento. Este año se hicieron las cosas bien. Que se podían haber hecho mejor, puede ser. Vamos a tratar seguir haciendo lo mejor y cuando en 2018 hablemos, se va a contar todo lo que se avanzó".

EL SECRETARIO MEIRALDI JUNTO A PARTE DE SU EQUIPO EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ. UN BALANCE POSITIVO El Secretario de Salud aprovechó el contacto con LAD para hacer un balance del año en su área y especialmente en el Hospital San José: "Se renovaron equipos, se sumaron especialistas y se reacondicionaron muchos sectores. Se está próximo a poner en funcionamiento el nuevo mamógrafo, que es digital, con mayor calidad de imagen y permite con más facilidad detectar patologías mamarias", explicó. "Por otro lado hay una nueva ambulancia que nos permite trasladar a pacientes en tiempo. Hemos avanzado mucho, hemos implementado la guardia pasiva de neurocirugía, cuando se atiende a un paciente con traumatismos de cráneo antes había que derivarlo y ahora podemos brindarle las primeras curaciones y salvarle la vida en el Hospital", destacó también Meiraldi. Además, es el segundo año que se dictan los cursos de Respiración Cardio-Pulmonar (RCP), los cuales tendrán continuidad en 2018. Hay proyectos avanzados para hacer el nuevo laboratorio y se gestó una nueva salita de primeros auxilios en el Recreo Blondeau. "Está muy bien ubicada, hecha al lado de la sala vieja, desde cero", resaltó el funcionario. "La idea es re-jerarquizar los centros de salud para que la gente consulte en su barrio y en caso de ser necesario venga al hospital", añora Meiraldi, quien también marcó el "gran apoyo" que reciben en Salud desde Campana Joven para concientizar en diferentes temas y sobre las formas de llevar una vida sana.

SECRETARIO DE SALUD ERNESTO "CACHO" MEIRALDI

Meiraldi: "Creo que cada vez se está teniendo más conciencia"

