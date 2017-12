Antonio llegó para quedarse

P U B L I C







PROYECTO FAMILIAR: SERGIO, CANDELA, VERÓNICA Y LUCAS MOYANO, TRAS LOS PASOS DEL ABUELO ANTONIO

A dos años su inauguración, el restaurante y parilla Antonio consolidó su perfil y no deja de sumar clientes satisfechos que vuelven por más. Novedad: a diferencia de las temporadas anteriores, abrirá sus puertas también durante el verano. "Si tengo que resumir estos dos años, lo puedo hacer con una sola palabra. Y esa palabra es ‘gracias’. Primero, y principalmente, tengo que agradecer a la gente de Campana que nos valida semana tras semana y nos sigue eligiendo. Después, la lista de agradecimientos es larga y no me quiero olvidar de nadie. Antonio es un gran equipo: mi esposa Verónica, mis hijos Lucas y Candela, y un importante número de colaboradores que me acompañan, incluyendo a proveedores de primera que también hacen posible que toda la maquinaria funcione. Y por sobre todo, agradezco a Dios, que nos dio esta nueva oportunidad", dice Sergio Moyano, hijo del recordado Antonio Moyano, y por ende segunda generación al frente de las brasas. ¿Cuál es el secreto del éxito de Antonio? Ahí sí no hay una sola respuesta. A dos años de su apertura, es evidente que no ha dejado de perfeccionarse en seguir el paladar de su clientela que puede optar por tanto una excelente parrilla, como por un afinado menú de restaurante. Detalles como el pan casero hecho en el día y en propio lugar, la cerveza artesanal tirada, o las características e inconfundibles empanadas de Aldo son parte de la receta del éxito de "Antonio", sin olvidar la cálida y lograda decoración de la casona de San Martín y Sívori. La novedad para esta temporada es que el establecimiento no cerrará sus puertas durante el verano. "El proyecto es sostener la relación con nuestros clientes, ofreciéndoles un menú apuntado más a lo estival y aprovechar al máximo la galería y el patio al aire libre. Por supuesto, quedan la cerveza artesanal, y los shows en vivo… en eso están trabajando mis hijos Lucas y Candela quienes, de a poco, van tomando la posta", cierra Sergio con una sonrisa mientras da vuelta un tentador bife de chorizo de generosa estatura, y se nos hace agua la boca.

ANTONIO NO CIERRA EN VERANO Y APROVECHARÁ AL MÁXIMO LAS GALERÍAS Y EL PATIO AL AIRE LIBRE





SERGIO Y LUCAS MOYANO: SEGUNDA Y TERCERA GENERACIÓN DE EXPERTOS EN PARRILLA

Antonio llegó para quedarse

