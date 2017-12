Archiconocida como la ciudad de los superlativos. En tan sólo 50 años el que fuera un pequeño puerto pesquero y comercial del Golfo Pérsico se ha convertido en un gigantesco centro comercial del hedonismo y las extravagancias. Multicultural, materialista y excesiva, Dubai es el destino ineludible para el siglo XXI. Dubai se incorporó a los Emiratos Árabes Unidos en 1971 y hoy en día es un centro financiero localizado estratégicamente entre Singapur y Londres. En los últimos años se ha decidido diversificar su economía basada en la producción de petróleo y se ha hecho una gran apuesta para atraer al turismo. De esta manera, en Dubai se ha producido otro de los grandes ´boom´ inmobiliarios de los últimos años, convirtiéndose en la ciudad de los récords, es decir, allí está en construcción el edificio más grande del mundo, el hotel más grande del mundo, el centro comercial más grande del mundo, el parque de diversiones más grande del mundo, el primer hotel bajo el agua y el edificio residencial más grande del mundo. La mejor temporada para viajar a Dubai económico es en el verano, debido a que hace mucho calor, por lo que si no se llevan bien con las altas temperaturas mejor considerar otra época. El grueso del turismo se mueve entre noviembre y abril, cuando las temperaturas serán lo suficientemente cálidas como para ir a la playa con un clima agradable. También es muy importante considerar que durante el mes sagrado del Ramadán, muchos habitantes musulmanes de Dubai ayunarán desde el amanecer hasta el anochecer, situación que tiene un gran impacto en los puntos turísticos. Aquí te presentamos algunas de los lugares de interés que no querrás perderte cuando visites este paradisíaco y único destino: Burj Khalifa: Si querés disfrutar de las vistas más impresionantes de Dubai, lo mejor es subir a lo alto del Burj Khalifa, que ostenta el título del edificio más alto del mundo y sin duda también uno de los más modernos y lujosos. Esta imponente estructura es solo una de las tantas razones por las que deberías visitar Dubai. La Fuente de Dubai: La majestuosa Fuente de Dubai en el Burj Khalifa es un espectáculo que no te podés perder. Sus potentes chorros de agua, que se elevan a más de 150 metros de altura, incluso pueden verse desde una distancia de 1.600 metros. Fue diseñada por el mismo equipo que creó las fuentes Bellagio en las Las Vegas, es sin duda un hermoso espectáculo que admirar. Burj Al Arab: Con sus 321 metros de alto, el espectacular Burj Al Arab de Dubai es uno de los hoteles más altos del planeta, pero la altura por sí sola no es criterio suficiente para su reputación de hotel de siete estrellas, sino que además es uno de los más lujosos en el mundo y aunque no te hospedes en él, podés reservar una cena en uno de sus hermosos restaurantes los cuales tienen deliciosos y exclusivos platillos gourmet. Antiguos zocos de la ciudad: Antes que el oro negro transformara a esta ciudad, Dubai era sobre todo un enclave comercial estratégico en el Golfo Pérsico. Los dubaitíes antes que acaudalados y sofisticados jeques fueron pescadores y comerciantes. Poco queda ya de aquel pasado reciente, (el descubrimiento de los primeros yacimientos petrolíferos se produjo en 1966) pero en el Deira Gold Souq (zoco del oro) y en el Deira Spice Souq (zoco de las especias), encontrarán todavía un pedacito de las tradiciones arábigas que aún se resisten a morir. En el zoco de las especias, la nostalgia de olores, las balanzas tradicionales y el arte del regateo continúan a regir un universo diferente. Palm Islands: son dos islas artificiales construidas en forma de Palmera con lujosos fraccionamientos y atracciones para turistas y locales. Palm Jumeirah ya cuenta con mansiones de lujo y un parque acuático. La segunda aún está en construcción pero será la más grande, Palm Jebel Ali. Dubai Mall: es un centro comercial de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), perteneciente a Emaar Properties. El "Dubai Mall" es el centro comercial más grande del mundo tiene un gran centro de negocios y más de 1.200 almacenes y tiendas de servicios. Además cuenta con 6 pisos de área comercial y 10 de estacionamiento, incluso posee un centro médico lujoso, una pista de hockey sobre hielo y un acuario / zoo acuático. Este sitio es por sí mismo una de las mejores atracciones turísticas y comerciales en el mundo. Safari por el desierto: Existen gran cantidad de excursiones con pick up en el hotel que te adentrarán en el desierto de los emiratos, incluyendo el viaje en 4×4, en camello y una buena cena en medio del desierto con espectáculos de danza del vientre. Excursión, "obligatoria" si visitás este país. Dubai Creek: Se trata de un río artificial que se adentra unos 10 Km en la tierra. Es un accidente geográfico que parte la ciudad en dos pedazos y que hoy se ha convertido en uno de los atractivos principales de la ciudad, ya que hay decenas de tiendas y cafés donde pasear y hacer compras Ski Dubai: Es la pista de esquí cubierta más grande del mundo. Aquí podrás esquiar a temperaturas bajo cero cuando en la calle se superan los 40 grados es una experiencia distinta. Debido al calor que hace en Dubai durante todo el año, las piscinas y los parques acuáticos abundan en la ciudad. De los más conocidos actualmente está el Wild Wadi Water Park El cual se encuentra situado entre los hoteles Burj Al Arab y Jumeirah Beach Hotel y es uno de los mejores parques acuáticos con diversión para toda la familia. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

