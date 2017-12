La nueva terapia se aplicó en el tipo más común de cáncer de la sangre. Y logró una alta tasa de respuesta. Los buenos resultados obtenidos en un reciente ensayo de un nuevo tratamiento para la leucemia linfocítica crónica (LLC) podrían cambiar el paradigma de la enfermedad. Se trata de una combinación de dos drogas -que ya se venían utilizando por separado- y que mostró tasas de respuesta de hasta el 93% en pacientes recaídos tras una primera línea de tratamiento. Las drogas que se combinaron en este estudio son venetoclax y rituximab, ambas aprobadas y utilizadas en la Argentina. Aunque todavía el uso combinado de estas drogas está en proceso de aprobación por parte de la Food and Drug Administration (FDA), el trabajo fue presentado ayer entre las principales conclusiones del 59º encuentro anual de la Sociedad Americana de Hematología, que se celebró en Atlanta, Estados Unidos. En diálogo con Clarín, John Seymour, autor principal del trabajo y director de Medicina Oncológica en el centro Peter MacCallum de Australia, explicó el alcance del estudio Murano: "Lo más importante de este trabajo es que combinar ambas terapias para el tratamiento de la LLC en pacientes que sufren recaídas nos permitiría evitar la quimioterapia, y ésa es la novedad que estamos presentando en este congreso con una fuerte evidencia científica". Del estudio Murano participó un universo de 389 pacientes de 20 países. Aquellos que ya cumplieron un tratamiento de 24 meses (ciclo completo) y demostraron una respuesta profunda, interrumpieron el tratamiento. Seymour consideró que esta nueva terapia demostró "en algunos casos remisión completa de la enfermedad, por lo que podría ser la piedra fundacional y utilizarse en un futuro en otros tipos de cáncer de la sangre, como el linfoma", añadió. Aunque todavía es pronto pensar en la posibilidad de que pueda convertirse en una terapia de primera línea, Seymour cree que esta nueva combinación podría llegar a ser una "primera opción de tratamiento en un futuro cercano". Con una campaña, buscan superar el récord de donantes de sangre La leucemia es un cáncer que se origina en las células madre de la médula ósea. Los pacientes presentan una alteración en los linfocitos, que comienzan a reproducirse en forma anormal. La LLC representa el 30% de todas las leucemias y es la más frecuente entre los adultos. Entre los síntomas más habituales se encuentran la anemia, la propensión a desarrollar infecciones, moretones o sangrados frecuentes, inflamación de los nódulos linfáticos (bilaterales e indoloros), fiebre, debilidad, cansancio y pérdida de peso. Aunque en Argentina no hay datos de incidencia de este tipo de cáncer, se puede estimar que hay entre uno y dos casos nuevos cada 100 mil habitantes por año. Esto es, entre 400 y 800 nuevos casos por año, extrapolando datos de países europeos demográficamente parecidos, como España, en base al último informe de Globocan. "En primera línea hoy hay aprobados una serie de tratamientos (inmunoquimioterapia y un medicamento que no es quimioterapia) que se deciden según la edad, comorbilidades, y diferentes factores. En general van a responder, pero en un periodo variable, van a recaer", explica Zerga. "Cuando el paciente recae, y requiere tratamiento, ahora aparecería esta nueva alternativa, que es más moderna, más innovadora y prescinde de la quimioterapia", añade. Sobre cuándo podría estar disponible en Argentina, la titular de la SAH consideró como una ventaja el hecho de que las dos drogas ya están comercializadas en el país, "por lo que en la ANMAT sólo requeriría una actualización que es la combinación de ambas". Fuente: Clarin Sociedad



La combinación de dos drogas podría evitar la quimioterapia en pacientes con leucemia

