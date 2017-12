En esta nueva entrega, ya en vísperas de nochebuena, les traemos a los lectores profundas respuestas espirituales, sobre el Cristo y su próxima segunda venida.

Les deseamos a todos una muy feliz navidad, recordando lo real de esta fecha, el nacimiento del Mesías Jesús Cristo, que Dios los bendiga a todos.

Preguntas del público y respuestas de Giorgio Bongiovanni:

La primera pregunta para usted Sr. Bongiovanni, es que usted dijo, no en esta conferencia, que Jesús puede retornar aunque esta misma noche, no sabemos cuándo Jesús retornará, ¿cómo lo debemos pensar? Jesús puede cambiar todo, ¿o debemos esperar la línea descrita en las escrituras? Esta es la pregunta...

Giorgio: Le parecerá absurdo, y si yo estuviese en su posición, se lo digo para ayudar, pero es verdad, yo no creería en lo que Giorgio Bongiovanni está por decir, figuro que si usted creerá, pongo las manos juntas y le doy gracias, yo no me creería si fuese usted, pero lo debo decir:

Yo no debo esperar a Jesús, yo lo he visto, para mí ya ha retornado, lo deben esperar ustedes porque no lo han visto, yo lo he encontrado más de 5 veces, me ha dicho cosas que debo hacer en mi vida y me ha dado cosas para que diga, pero no todo, decirle a todos ustedes, que Él pronto se presentará al mundo, así como yo lo estoy viendo y lo estoy tocando, entonces cuando yo digo podrá retornar esta noche, lo digo no superficialmente, o de manera banal, lo digo porque lo he visto, lo he tocado, he tocado las heridas de sus estigmas, porque así se muestra, se muestra con el cuerpo resucitado de hace 2000 años atrás, porque verá señora, nosotros los católicos, somos un poco ignorantes... Jesús no es un "flash", un espíritu... solo un ser de luz, Jesús de Nazaret ha resucitado de los muertos, además de ser un espíritu divino, es también un hombre, una persona física, que sale de la tumba y ha retornado a vivir en medio de nosotros, ha subido al Cielo con el cuerpo, (pero ninguno sabe dónde estuvo) yo sé por dónde estuvo, desde hace muchos años y de incógnito, se hace ver cuando resucita a los discípulos de Emaús, en el cenáculo durante 40 días.

Jesús se hacía ver a escondidas, y no circulaba por Jerusalén, como cuando era antes de la crucifixión, estaba de incógnito, y de incógnito ha permanecido por dos mil años, me ha dicho de decir y también a usted señora, que pronto se manifestará al mundo, y lo veremos todos, se manifestará en Italia, desde un lugar que no puedo decir, se mostrará ante todas las televisiones del mundo, también en todos los teléfonos celulares, en la network, en las computadoras, todos tendrán su imagen, porque la legión de ángeles a su disposición, que son los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy, mostrarán por el aire su imagen, transmitida por todos los satélites, hacia los medios de comunicación, así que veremos todos esta imagen, que le hablará al mundo.

La prueba física que es El, es la siguiente, ¿la quiere saber señora?

-Si...

La prueba física que es El, para evitar que cualquier corrupto, científico mafioso, o potente diga que es "Hollywood", "es la NASA...","...un actor que está recitando..." porque hoy... con dificultad, pero se puede crear una imagen que la proyectan en todos los medios del mundo, y dice "soy Jesús, escuchadme..." la prueba que es El señora, es que cuando El descenderá se mostrará, todas las personas que están en el hospital al final de sus vidas se sanarán al instante, todas las personas que habrán muerto en el mundo en los últimos tres días, se alzarán desnudas, y entonces ninguno podrá decir no es el hijo de Dios, porque ninguno está en grado de resucitar los muertos, solamente el hijo de Dios. ¿Ha estado claro?

-Si, claro.

Continúa el próximo domingo.

