El nacimiento que cambió al mundo. ""Gloria a Dios en las alturas"" …. En el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás. - Noche de paz, noche de amor …. - Todo duerme en derredor ? - Entre los astros que esparcen su luz …. - Bella anunciando al niño Jesús? - Brilla la estrella de paz? …. - Brilla la estrella de paz Jesús quiere tener un encuentro personal contigo en esta Navidad. ¿Habrá lugar para Jesús en tu corazón, en esta Navidad?, ¿o estará llena la mesa de otros huéspedes?, es decir otras cosas, que ocupan su lugar? "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". (Ap. 3:20) El vino con un propósito. No vino para ser venerado como un niño. Vino para hacer la voluntad de su Padre. Y ya estaba establecido antes de nacer. Vino a morir crucificado en nuestro lugar. Cristo se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justificados y perdonados, alumbrados para transitar un nuevo Camino, el de Jesús, y ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto (Proverbios 4:18). Vino a darnos vida, vino a buscar y salvar a los que estábamos alejados de Él (Lucas 19:10). Y si tú que nos lees aun no le has entregado tu vida a Jesús, permite que la Navidad llegue a tu vida, que Jesús nazca en tu corazón, renovando toda tu vida y a la vez Él te regale la vida eterna. Él no vino a la tierra para ser celebrado un día al año, Él vino a la tierra a morir por ti, para que tú, de ahora en más, puedas vivir una vida mejor, que vivas con Él y agradándole a Él, todos los días. Amigo, ¿Qué harás con Jesús? Dice la escritura que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les da el poder ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12) y formar parte de su familia y vivir para siempre en el cielo con Él, pero a los que le rechazan, les espera otro destino, no verán la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ellos y no habrá más tiempo (Ap. 20:15), no te retardes tú. Tú decides que vas a hacer, y que decisiones tomarás en esta Navidad, seguro que lo que hagas, repercutirá en el año entrante y en el resto de tu vida, para bien si tienes un acercamiento a Jesús o para mal si decides rechazarlo. Busca una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Feliz Navidad! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489. 427296 /437492-luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Navidad", vino Jesús, ¿Qué harás con Él?

Por Luís Rodas

