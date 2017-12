Está a cargo de jugadores del club y ya cuenta con más de 70 chicos de 5 a 12 años entrenando. "El objetivo es la formación", aseguran. El sentido de pertenencia que se pueda lograr en los clubes deportivos es fundamental para el desarrollo de estas instituciones tan importantes a gran escala, pero sobre todo en aquellas que desarrollan su tarea social de manera "más barrial". Y ese sentido de pertenencia se advierte claramente en el Club Atlético Las Campanas, que a partir de una iniciativa de jugadores de su Primera División lanzó por primera vez su Escuelita de Fútbol para chicos de 5 a 12 años. Dani emprendió esto. Me propuso trabajar con él y no dudé", cuenta Diego Cejas, uno de los jugadores que ahora también es profe. Y "Dani" es Daniel Miño, el ya histórico volante central de Atlético Las Campanas, impulsor de esta iniciativa de la que también participan Esteban Miño y Alejandro Brizuela. "Es la primera vez que ponemos en marcha una escuelita de fútbol en el Club Las Campanas. Empezamos hace tres meses y tenemos más de setenta chicos entrenando", se entusiasma "Dani". "La idea es que los chicos participen en la escuela y cuando nosotros nos vayamos retirando, vayan subiendo ellos para jugar en el club. Así que es también como una especie de semillero", agrega en relación a los futuros equipos de Quinta, Tercera y Primera División de Las Campanas. "El objetivo de la escuelita es la formación", remarca Diego. "Para que los chicos se vayan integrando en el fútbol, pero también en lo social, porque no sólo se trata de jugar a la pelota, sino que además queremos dar un lugar para formar buenas personas, buenos compañeros. Tratamos que el respeto sea un valor importante", asegura. Por el momento, los entrenamientos son los lunes y miércoles de 18 a 20 horas en el club. "La escuelita está abierta para chicos de todos los barrios de Campana. Tenemos chicos de Las Praderas, Otamendi, Albizola, San Jacinto y Villanueva", aclaran. "Y es sin fines de lucro, no le cobramos nada a los chicos", resalta Diego, quien igualmente reconoce la necesidad de contar con ayuda: "Cualquier sponsor que esté dispuesto a aportar materiales, tiene las puertas abiertas, los vamos a recibir", advierte. "Tenemos materiales como pelotas y conos que fuimos pidiendo, porque esto lo llevamos adelante nosotros solos, con la colaboración de los padres de los chicos", agrega Miño. En cuanto a la planificación de los entrenamientos, explican que, aunque lo principal "es darle a la redonda", también hay espacio para trabajar el físico. "También estamos haciendo encuentros con otras escuelas de Campana, estamos en ese camino por ahora. Y vamos a ver si podemos jugar la Liga de Infantiles el año que viene", adelantan. En enero, la Escuelita entrará en un receso, al tiempo que sus responsables se prepararán para afrontar la Copa Federación Norte con el equipo de Primera División. Sin embargo, el retorno de la Escuelita tendría novedades importantes. "Nuestra idea es continuar con esto y ser cada día mejores. Para el año que viene, queremos que los 70 chicos o más que vengan a jugar acá tengan la ropa para entrenar, igual que los jugadores del club", se ilusiona Miño en el cierre.

LOS CHICOS ENTRENAN DOS DÍAS A LA SEMANA Y LOS FINES DE SEMANA PARTICIPAN DE DIFERENTES ENCUENTROS CON OTRAS ESCUELAS DE LA CIUDAD Y LA ZONA.





LA INICIATIVA FUE IDEA DE DANIEL MIÑO, QUE CONVENCIÓ A DIEGO CEJAS Y LUEGO SUMÓ TAMBIÉN A ESTEBAN CEJAS Y ALEJANDRO BRIZUELA.





"QUEREMOS QUE EL RESPETO SEA UN VALOR IMPORTANTE", ASEGURAN LOS RESPONSABLES.



Fútbol Campanense:

Atlético Las Campanas puso en marcha su Escuelita de Fútbol Infantil

