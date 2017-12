HCD: Sin consenso, el debate por la altura de los edificios se pospuso para el 2018

Ni ese proyecto ni otros de reforma al Código de Ordenamiento Urbano Ambiental serán tratados en la sesión extraordinaria que se realizará hoy. Será el último encuentro del año y el primero con la nueva conformación del cuerpo legislativo. La oposición logró este martes que los cuatros proyectos legislativos que modificaban sensiblemente el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental sean debatidos en el seno del Consejo Urbanístico previsto por la misma norma y a convocarse en el mes de enero. Hoy el Concejo Deliberante sesionará, pero solo para dar luz verde a iniciativas de poca envergadura. "Creo que no hay proyecto que no esté en condiciones de ser votado y aprobado; pero entiendo que los procedimientos están para ser cumplidos", opinó el concejal Carlos Cazador ayer en la previa a la comisión, cuando ya tomaba fuerza que las modificaciones iban a ser pasadas para el año próximo. Los cuatro proyectos a ser remitidos al Consejo Urbanístico Ambiental refieren a permitir más altura en los edificios; un centro comercial en los terrenos ubicados sobre Panamericana más allá del barrio San Felipe; la instalación de industrias de 3º categoría en áreas donde hoy solo se autoriza la de 2º; y la rezonificación de una parcela residencial para la construcción de comercios en Los Cardales. Todas estas iniciativas necesitan dos tercios de los votos totales del HCD para ser aprobadas. Si bien había malestar entre las bancadas disidentes por la forma en que se presentaron los proyectos –que en un principio pretendieron ser tratados sobre tablas en la sesión de prórroga de comienzos de diciembre-, con el correr de las comisiones plenarias las posiciones se fueron bifurcando. Así, trascendió que mientras algunas bancadas opositoras estaban dispuestas a acompañar determinada medida, las demás se oponían de raíz. La convocatoria del Consejo, no obstante, era una exigencia unánime. En diálogo con LAD, la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) diferenció el impacto de cada proyecto y señaló al de la altura de los edificios como el más difícil de acompañar. Manifestó que su bloque no está de acuerdo con el enrase, que habilita la igualar la altura de un edificio con la del más alto en las inmediaciones. Para el PJ-UC, es necesario "modificar los indicadores" de construcción para que dejen de ser "incongruentes" y les arrojen a los empresarios datos certeros a la hora de estimar la cantidad de pisos permitidos. "Pero se tiene q especificar en qué zonas el límite es de 12, en qué zonas de 8, en cuáles de 6 y 4. Como está, la ordenanza le soluciona el problema a un constructor, desarrollador o inmobiliaria particular y no piensa en términos de desarrollo urbanísticos la ciudad que queremos", cuestionó. Por su parte, el concejal Marco Colella (Frente Renovador) coincidió en la necesidad de convocar al Consejo Urbanístico Ambiental: "Era lo que venía proponiendo desde que arrancamos con las discusiones. Hay normativas que no se pueden pasar por arriba. El Consejo está compuesto por gente capacitada, con conocimientos técnicos. Estamos poniendo en juego el crecimiento de la ciudad". Lo que si se aprobará este miércoles son las excepciones de zonificación para un listado de 35 pymes que buscan obtener su habilitación municipal definitiva. "Se trata de empresas que estaban funcionando y tienen un derecho adquirido. Lo acompaño, lo comparto, y las limitaciones que se ponen están bien. Con esto les estamos facilitamos las cosas a los pequeños y medianos emprendedores", aseguró Colella.

PARA LLEGAR A ESTA SESIÓN, EL HCD TRABAJÓ EN COMISIÓN PLENARIA Y RECIBIÓ LA VISITA DE FUNCIONARIOS.



LOS TEMAS ESTÁN SIENDO ANALIZADOS DE MANERA PLENARIA POR EL CUERPO.



HCD: Sin consenso, el debate por la altura de los edificios se pospuso para el 2018

