Atendió dos casos de quemaduras y accidentados con lesiones menores que no requirieron de internación. Desde la Secretaría de Salud del Municipio, brindaron una serie de recomendaciones para evitar accidentes en esta época de celebración. La guardia del Hospital Municipal San José tuvo una Navidad sin incidentes de gravedad. Según informó el director Médico del HMSJ, Marcelo Medina, durante la Nochebuena se atendieron dos casos de quemaduras y también personas involucradas en accidentes vehiculares que no presentaron gravedad. "Ingresó a la guardia un menor de 10 años con quemaduras en sus miembros inferiores producto de la pirotecnia. También, otro niño de 5 años con lesiones en su ojo izquierdo. Ambos llegaron acompañados por sus padres. Aquí fueron curados, medicados y dados de alta dado que su estado no requirió de ninguna internación", detalló Medina. Además, mencionó que durante la noche ingresaron a la guardia algunas personas accidentadas en colisiones vehiculares. "Tuvieron lesiones menores así que tampoco debieron ser hospitalizadas", precisó al tiempo que destacó que "por ingesta alcohólica tampoco hubo pacientes de gravedad". RECOMENDACIONES Finalmente, Medina brindó a los vecinos una serie de recomendaciones a fin de evitar accidentes en esta época de celebración. En primer lugar, sugirió beber con moderación. "Si van a beber deberían evitar manejar. En este caso, lo más conveniente es designar a otro conductor para hacerlo", comentó. Asimismo recordó que es fundamental la utilización de cinturón de seguridad si circulan en automóvil y casco si lo hacen en moto. Además, en este último caso, solicitó prudencia indicando que solo circulen dos personas a bordo del rodado. Para completar, recomendó disminuir -o preferentemente evitar- el uso de pirotecnia. "Está comprobado que resulta muy dañino para las mascotas y los niños con autismo", concluyó Medina.

Fue una Navidad tranquila en la guardia del Hospital San José

