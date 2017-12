El volante de 25 años, llega desde Belgrano, pero jugó la pasada temporada en Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y le anotó un gol al Violeta inclusive. Aunque todavía no fue confirmada oficialmente, Villa Dálmine ya tendría cerrada la primera incorporación para el año próximo. Se trata del medicampista Marcos Rivadero, jugador de 25 años que en estos últimos seis meses fue parte del plantel de Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase. Así, el Violeta sumaría uno de los deseos del entrenador Felipe De la Riva, quien luego del partido contra Almagro (último de 2017) señaló que la intención era incorporar un "volante mixto" que "sintiera la marca" y pudiese jugar también por la banda derecha. Ese pedido del uruguayo estaba directamente relacionado a la ausencia de Renso Pérez (todavía debe cumplir una fecha más de suspensión), una baja que el DT tuvo dificultades para suplir, dado que Federico Jourdan (que jugó ante San Martín en Tucumán) es de características plenamente ofensivas, mientras que Horacio Falcón y Federico Recalde son volantes defensivos. Rivadero, nacido en Córdoba el 9 de octubre de 1992, realizó las divisiones inferiores en Belgrano hasta llegar a Primera División, donde debutó en la temporada 2013/14 jugando como "doble 5" junto a Guillermo Farré (fue el 11 de mayo de 2014: 0-0 ante Arsenal por la 18ª fecha del Torneo Final 2014). A la campaña siguiente, después de haber contado con oportunidades de ser cedido a Mitre de Santiago del Estero y Las Palmas de España, apenas apareció en cuatro encuentros del Pirata cordobés (a pesar de haber tenido buenos rendimientos, como frente a Vélez Sarsfield), por lo que en 2015 pasó a préstamos a Guillermo Brown de Puerto Madryn en busca de mayor rodaje. En el Sur disputó 22 encuentros del Torneo de Transición 2015 (convirtió un gol) y después emigró a Universidad San Martín de Porres de Perú, donde jugó el primer semestre de 2016 (16 partidos, 2 goles). Tras esa experiencia regresó a Puerto Madryn, donde fue parte de la gran campaña que Guillermo Brown realizó en la temporada 2016/17. Y durante ese campeonato del Nacional B, Rivadero le marcó un gol de cabeza a Villa Dálmine en la victoria 3-1 como local del elenco patagónico sobre el Violeta en noviembre de 2016. Finalizado ese torneo regresó nuevamente a su Córdoba natal y se reincorporó al plantel de Belgrano junto a otros dos compañeros que había tenido en Puerto Madryn: el goleador Tobías Figueroa y el delantero Santiago Giordana. Figueroa y Rivadero se mantuvieron en el Celeste, mientras que Giordana terminó recalando en Villa Dálmine. Mismo destino, seis meses después, le espera a Rivadero.

EN BUSCA DE RODAJE. SIN LUGAR EN EL PIRATA CORDOBÉS, RIVADERO VOLVERÁ A BAJAR AL NACIONAL B, DONDE YA REALIZÓ UNA GRAN EXPERIENCIA EN GUILLERMO BROWN. EL MERCADO DE PASES Todos los equipos del Nacional B regresarán la semana próxima a los entrenamientos con la mira puesta en la segunda mitad del campeonato. Y en ese marco, en los últimos días han surgido diferentes novedades en los clubes que son parte de la segunda división del fútbol argentino. -San Martín (T). Luego de la salida de Diego Cagna de la conducción técnica, en Tucumán ya tienen sucesor: Rubén "Yagui" Forestello, quien días antes se había desvinculado de Olimpo de Bahía Blanca y también era pretendido por Nueva Chicago para reemplazar a Facundo Argüello. A su vez, San Martín confirmó su primer refuerzo: el volante ofensivo Damián Arce, ex jugador de Almagro, Quilmes y Patronato, entre otros. -Los Andes. El conjunto de Lomas de Zamora anunció que la dupla técnica integrada por Gabriel Lobos y Darío López ocupará el cargo que dejó Sergio Rondina, quien asumió en Arsenal de Sarandí. -Deportivo Morón. El equipo que conduce Walter Nicolás Otta tendría todo acordado para sumar a un ex Villa Dálmine: el delantero uruguayo Mauricio Alonso, quien regresaría a la categoría tras su experiencia en el ascenso del fútbol español. -Ferro Carril Oeste. Con Alejandro Orfila (ex Comunicaciones) confirmado como nuevo director técnico, los de Caballito apostaron por el goleador Jonathan Herrera (Deportivo Riestra) como primera incorporación para 2018. Ferro podrá sumar tres refuerzos, dado que por la lesión de Guillermo Vernetti contará con un cupo extra. -Nueva Chicago. La Comisión Directiva sigue buscando reemplazante para Facundo Argüello, luego que las principales alternativas que manejaba quedarán descartadas. Juan José Serrizuela, Fernando Gamboa, Claudio Úbeda y José Manuel Azconzabal son los que suenan con mayor fuerza. -Aldosivi: Tendría todo acordado para sumar al defensor Oliver Benítez, de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Nacional B:

Villa Dálmine ya definió su primer refuerzo para 2018, Marcos Rivadero

