Excesos durante las Fiestas: ¿cómo afectan la salud?

Diciembre es el mes de los brindis y las cenas. Estos ´desarreglos´, sumados al estrés típico de la época, colaboran para tener un cierre de año poco saludable. Consejos de los expertos para pasarla lo mejor posible Cuando se piensa en las fiestas de fin de año es imposible no imaginar mesas interminables de comida, brindis casi todos los días y heladeras repletas de sobras. Si bien se cree que nada sucede al rendirse a estos excesos, en muchas ocasiones es necesario tener cuidado para que no desequilibren la salud y nos jueguen una mala pasada. Teniendo en cuenta que en estas celebraciones se suelen consumir hasta cinco veces más calorías que en una cena normal, las cantidades exorbitantes de comida y bebida que deberá asimilar nuestro cuerpo pueden ser negativas para la salud. Algunos de los peligros que puede traer aparejados el comer en exceso durante las fiestas son: accidentes cardiovasculares, aumento de peso, dolor estomacal, intoxicaciones, entre otros. "No hay que olvidar que los cambios drásticos en la alimentación afectan a la salud y esto puede derivar en un desequilibrio del sistema inmunológico y, por lo tanto, en la alteración de las defensas. Pasar unas fiestas disfrutando del comer bien es posible y de esta forma estará cuidando su salud y la de toda su familia", explicó el médico e investigador Ernesto Crescenti, director del "Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V. Crescenti". 5 tips para evitar los excesos y disfrutar de las fiestas - Porciones razonables: Podemos comer algo especial y más calórico que lo acostumbrado, pero en raciones normales o incluso más discretas, debido a que son muy grasas. - Comer con calma: Es importante masticar bien y comer despacio, para que la comida pueda asentarse mejor y realizar la digestión sin sentirse mal o pesado. - Combinar la dieta: Se debe tener en cuenta que, si sabemos que comeremos un menú más recargado que de costumbre hagamos una cena ligera y depurativa con verduras, frutas y mucho líquido. - Prepararse antes de las fiestas: Antes de comenzar con el rally de las celebraciones, podemos ayudar a nuestro cuerpo a pasar por el ‘trance’ de los atracones. Comer menos carne y más pescado, verduras a la plancha o al vapor, beber agua y hacer ejercicio puede ser de gran ayuda. - Incorporar alimentos sanos: Si somos los encargados de hacer la comida o la cena de Fin de Año podemos optar por opciones más saludables.Por Leonardo Coscia



Excesos durante las Fiestas: ¿cómo afectan la salud?

