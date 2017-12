Te fuiste con tan corta edad, te fuiste y dejaste muchos sueños por cumplir. Me encantaba escucharte hablar sobre Hockey, sobre que algún día serías parte de Las Leonas. Amaba tu risa contagiosa y tu manera de ser, tan libre, tan especial, tan única, tan hermosa y tan buena. Tenías un gran corazón de oro. Siempre te encantaba hacer chistes, te fuiste con tu mamá a darle un gran abrazo y a cuidarnos desde el cielo. Dios te bendiga y te guarde siempre. Un alma tan buena, generosa y hermosa se fue. Te fuiste de viaje, pero algún día nosotros también te visitaremos. Amaba tus "Hola"!! cuando aparecías detrás mío y me asustabas. Tus "sorry" cuando sin querer me golpeabas pero despues nos terminábamos riendo. Tus "Oh Raios" cuando las cosas no salían como querías. Tus "Besito general" ante de irte. Y tus "Hoy no puedo tengo que ir al club" porque ibas a hacer lo que te gustaba y lo hacías con esfuerzo, pasión y dedicación. Por siempre en nuestros corazones, te amamos mucho Orne. Descansa en paz. Te deseo suerte en tu viaje, Egresada 2017. Sofi Stenico Escuela Normal Egresada 2017

In memoriam:

Para mi amiga Ornella

Por Sofi Stenico

