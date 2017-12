El Concejo Deliberante tuvo su última sesión del año

Sin los principales proyectos que dieron origen al llamado a extraordinaria de ayer, mostró como punto de debate más intenso la cesión de tierras para el colegio privado Austin. Además se aprobó un convenio para concretar obras en San Felipe. El Concejo Deliberante sesionó este miércoles por última vez en el año, en una sesión extraordinaria que al final no contó con los proyectos claves que habían originado su convocatoria: un día antes, los debates por el límite en la altura de los edificios y rezonificaciones se patearon para el mes próximo. Sucedió que el martes, en comisión plenaria, los concejales consensuaron convocar al Consejo Urbanístico Ambiental para que se expida sobre estos proyectos. El mismo Código de Ordenamiento en vigencia prevé que cualquier modificación a su normativa debe ser evaluada por dicho cuerpo. Aun así, el Gobierno intentó pasar los cambios de manera exprés, lo que terminó en lo que puede resultar el primero de muchos desencuentros en el HCD si no logra tender nuevas alianzas y asegurarse más apoyo. Por eso, la sesión de ayer fue rápida. El debate más prolongado fue por la cesión de una porción de calle al colegio privado Austin Eco Bilingual School, ubicado en la entrada al barrio cerrado El Bosque. Se trata del tramo de Esteban Laguinge entre Behocaray y Porto, cuya donación con cargo fue aprobada por unanimidad a pedido del Departamento Ejecutivo. Fue el concejal Carlos Cazador (Cambiemos) el que se encargó de fundamentar la medida: explicó que el Austin ya ocupa parte de esta calle gracias a una autorización solicitada al momento de su construcción, y que ahora necesita la habilitación definitiva. "El Colegio se compromete ante la comunidad y el Municipio a resarcirnos mediante una serie de becas a alumnos de la ciudad de Campana. En función de eso, va a entregar ocho medias becas permanentes por un monto que supera ampliamente la tasación de la calle que estamos entregando", aseguró. "Las becas será entregadas por el colegio, pero van a ser supervisadas, visadas y ratificadas por el Departamento Ejecutivo y el HCD para que no haya ningún desvío", añadió. Desde la bancada del PJ-Unidad Ciudadana, la concejal Romina Carrizo confirmó el acompañamiento de su bloque porque el proyecto "busca regularizar una situación que el colegio ya tenía de hecho", aunque objetó el modo en que se asignarán las becas. "No podemos valuar a un niño cualitativa o cuantitativamente al inicio de su trayectoria escolar", sostuvo la edil. En las comisiones plenarias las becas habían sido tema de discusión. La pregunta de si un niño de bajos recursos puede insertarse en un colegio para las clases acomodadas, aun contando con una beca total, no pareció encontrar una respuesta convincente entre los concejales. Ni siquiera el sistema de media beca, que eleva la vara económica de admisión, pareció haberlos conformado a todos. De hecho, el concejal Carlos Gómez (UV Más Campana) opinó durante la votación que en vez de las becas, el colegio debería haber pagado dinero para que el Municipio lo destinara a otro de sus barrios contiguos, Las Praderas. "Es un barrio muy necesitado, la mitad no tiene agua potable. Hubiese sido bueno que esto se discutiera con más tiempo", cuestionó. SAN FELIPE. Además, ayer se aprobó un proyecto, impulsado por el Ejecutivo, mediante el cual se convalida un convenio con la Secretaría de Vivienda y Hábitat, para la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio San Felipe. FUTURO INMEDIATO. Lejos de entrar en receso, el HCD tiene por delante semanas atareadas. Para el Gobierno sería urgente la aprobación de los proyectos vinculados al Código de Ordenamiento. Incluso ya hay una fecha tentativa para la extraordinaria que los trataría: el lunes 22 de enero. Antes, el Consejo Urbanístico Ambiental deberá reunirse y expedirse sobre ellos. Decisión que, no obstante, algunas bancadas podrían no compartir, lo que bloquearía la aprobación de estas iniciativas, ya que necesitan dos tercios de los votos.

Ayer juraron dos nuevos concejales de Cambiemos Ante las licencias solicitadas por Marina Casaretto y Diego Lis, en la sesión extraordinaria de ayer prestaron juramento los concejales Christian Amaya y Valeria Barbieri como suplentes por el bloque Cambiemos. Dada esta situación, una gran cantidad de vecinos y militantes acompañaron la sesión y se hicieron sentir al momento en que Sergio Roses le tomó juramento a Barbieri y, sobre todo, a "Pipen" Amaya.





El Concejo Deliberante tuvo su última sesión del año

Un final con puntos suspensivos

