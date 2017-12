Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 28/dic/2017. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 28/dic/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Tumulto en el centro:

Momentos de incertidumbre y tensión en la Av. Rocca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Tumulto en el centro:

Momentos de incertidumbre y tensión en la Av. Rocca







La pequeña Renata, que había sido denunciada en las redes como desaparecida, fue encontrada por su padre. Estaba con su madre, quien salió corriendo con la niña y se refugió en un local. Intervino la Policía y pudo aclararse la situación. En la tarde noche de ayer, los transeúntes que se encontraban en la Av. Rocca se vieron sorprendidos por una confusa y dramática situación primero, y luego por un importante despliegue policial que tuvo lugar en la esquina de Becerra y Rocca, donde al menos 4 móviles y una unidad de rescate de Bomberos fueron protagonistas del hecho. Todo comenzó días atrás cuando el padre de Renata (6) la dejó en guarda de su madre, Juliana Martínez, el 25 pasado, a las 10 de la mañana, con el acuerdo de retirarla a las 18. Sin embargo, alrededor de las 16, cuando Jonathan Sigura llamó a su ex esposa por teléfono para asegurarse que estaba todo bien, se encontró con que el mismo estaba apagado y desde entonces no pudo dar con el paradero de su hija, ni de su madre, de quien hace 3 años se separó. Fue entonces que Jonathan se valió de las redes sociales para pedir ayuda a los vecinos para localizar a su hija, y publicó una foto de la niña de ojos verdes con una bandana blanca sobre su cabeza que se viralizó rápidamente. Según los relatos, tanto fue así, que el martes 26 la madre tomó contacto telefónico con la familia paterna de Renata para avisar que la nena estaba bien y que no se preocuparan, pero que no les diría dónde se encontraban. MOMENTOS DE TENSION Ya había anochecido, pero los locales de la Av. Rocca seguían abiertos, y gran número de vecinos se encontraban en nuestra principal arteria comercial. Ese fue el escenario de un momento dramático que vivieron particularmente los peatones que pasaban por el lugar y no alcanzaban a comprender lo que sucedía. Renata y su madre se encontraban en la plaza de Güemes y Rocca, cuando Jonathan pasó con su auto por la avenida. La nena lo reconoció y le gritó: "¡Papá! ¡Papá!". Según versiones, la nena corrió hacia el auto, seguida por su madre. Al mismo tiempo, el padre intentó solicitar ayuda a unos efectivos "caminantes" de la Policía Local, mientras el confuso episodio era seguido por un gran número de personas, algunas de los cuales ya habían reconocido a la nena por la foto difundida en las redes y querían intervenir, mientras que otros trataban de disuadirlos y no de buenas maneras. Luego, los relatos no son coincidentes, pero lo cierto es que madre e hija, tal vez por los tumultos y la confusión ocasionada, deciden ingresar y refuguiarse en las escalinatas de un edificio de Becerra y Rocca, cuya puerta todavía estaba abierta. Al mismo tiempo, Policía Local impedía el paso al lugar y solicitaba refuerzos. Cuando llegaron los móviles policiales, ya se habían sumado familiares de ambas partes, una Unidad de Rescate de Bomberos por si hacía falta trasladar a la madre de la menor hasta el Hospital, dado que en los primeros momentos se pensó que podría estar descompensada. Finalmente no fue necesario. Todo el episodio duró unas dos horas y convulsionó a toda la avenida. Sumó orden la llegada del abogado del padre de la niña, quien explicó la situación filial de la menor, e incluso aportando documentación de que estaría en proceso la Tenencia de niña en favor del padre. Aclaradas las circunstancias, y calmados los ánimos, ambos adultos y progenitores de la niña fueron invitados a declarar en diferentes sedes policiales.

EL DESENLACE DE LA CONFLICTIVA SITUACIÓN SE DIO EN LA ESQUINA DE AV. ROCCA Y LA CALLE BECERRA.





EL DESENLACE SE PRODUJO EN LA ESQUINA DE AV. ROCCA Y BECERRA.





PERSONAL POLICIAL FEMENINO SE HIZO CARGO DE CALMAR A LA MADRE EN EL EDIFICIO DE ROCCA Y BECERRA.





EL PADRE, JONATHAN SIGURA, TENDRÍA EN PROCESO LA TENENCIA DE LA NIÑA.



Tumulto en el centro:

Momentos de incertidumbre y tensión en la Av. Rocca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: