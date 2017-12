Provincia: Los docentes "sin título" quedarán cesanteados desde el 28 de febrero

Mediante un comunicado la Dirección de Escuelas oficializó la norma. Hay polémica con los gremios. En un comunicado publicado en la página de la Dirección General de Cultura y Educación que conduce Gabriel Sánchez Zinny, se sostiene que "en el marco de las mesas de cogestión establecidas en la ley 10.579 que integran las entidades gremiales y la Subsecretaría de Educación, viene trabajando en la formal aplicación del Estatuto del Docente en sus artículos 109 y 110". En ese sentido, recordaron que el Estatuto del Docente establece en su artículo 2° que "revisten situación docente, quienes habilitados por títulos competentes imparten y guían la educación de los alumnos; dirigen, supervisan u orientan la enseñanza en cualquiera de sus niveles, modalidades y especialidades y colaboran directamente con las anteriores funciones". Sobre esos parámetros, en cuanto a la cesantía de docentes "sin título", desde la cartera educativa apuntaron que "en aquellos casos donde la cobertura de cargos se debiera hacer con docentes sin la titulación necesaria, el estatuto señala que "finalizará las tareas correspondientes a cada curso escolar, en los casos que el docente no haya contado en el momento de su acceso con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos, que desempeña". Entre sus argumentaciones, la cartera provincial expresó: "Los artículos 107 y 108, del Estatuto del Docente y su reglamentación, establecen las designaciones de provisionalidades y suplencias, y determina el orden de prioridad en la designación". De ese modo, la Dirección de Escuelas puso en relieve que el acceso a las coberturas de cargos, horas cátedra o módulos de docentes "sin reunir las condiciones de título habilitantes", se realiza agotados todos los listados oficiales, conforme el artículo 108, correspondiendo en estos casos, el cese de los docentes al 31/12 de cada año escolar. Allí, deja en claro que en muchos casos, el personal ha accedido a las coberturas de cargos en condición de estudiante de la carrera docente, "en virtud de la utilización de listados de emergencia que resuelven transitoriamente la atención de los alumnos". "En algunas ocasiones, dichas coberturas perduran en el tiempo, situación que impide el acceso a personal titulado, que ha quedado a la espera de vacantes sin cubrir", agregaron. Como dato fundamental, la cartera educativa informó que si el personal que obtuvo el título habilitante correspondiente al cargo que se encuentra desempeñando, tendrá continuidad "a los efectos de preservar la atención de los alumnos del ciclo escolar inmediato siguiente". Sin embargo, en el caso de quienes continúan en situación de estudiantes, los Inspectores de Enseñanza realizarán un relevamiento con un Plan de Metas, que registre la regularidad, seguimiento y finalización de los estudios superiores realizados y a realizar, en el ciclo lectivo siguiente del Nivel Superior. Dicha medida entrará en vigencia a partir del 28 de febrero de 2018. RECHAZO GREMIAL Los gremios docentes ya anticiparon su rechazo a la medida del Gobierno provincial para sacar de las aulas a los docentes que no tienen título. Según los gremios, son unos 7.000 afectados. Laura Latorre, la Secretaria General Adjunta de SUTEBA, uno de los dos gremios mayoritarios en la provincia, cuestionó la medida y cargó contra el gobierno provincial: "Los docentes que están en la provincia de Buenos Aires sin título accedieron por listados que la propia Dirección de Escuelas construye". Según la dirigente gremial, "parte de la pelea que tenemos todos los años es que las direcciones tienen que crear estos listados de docentes" y apuntó que el subsecretario Sergio Siciliano, quien ayer anunció la resolución de Escuelas, "ahora admite que durante el año deberían haber hecho un seguimiento de quiénes terminaron sus estudios, quiénes dejaron". En declaraciones a Radio Continental, Latorre anticipó: "No vamos a permitir que nuestros compañeros pierdan sus trabajos sin tener una condición que así lo amerite. Estamos en un momento donde no puede un docente perder un trabajo alegremente". Y remarcó que en Provincia faltan maestros: "La última semana de diciembre está llegando una planilla con tres colores para ver qué curso se abre y qué no. No es así cómo se discute la educación".

LA DECISIÓN SE TOMA A PARTIR DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DEL ESTATUTO. PARITARIAS: LOS DOCENTES AFIRMAN QUE EL 15,7% ES EL "PISO" El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, consideró este miércoles que "el piso" para comenzar a hablar de incremento salarial para 2018 debe ser la proyección de inflación oficial del 15,7%, por lo que sería "un despropósito" recibir una oferta inferior. Representantes de los seis gremios enrolados en el Frente de Unidad Docente (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA) se reunirán hoy en la mañana en La Plata para definir una posición conjunta y emitirán un comunicado. Baradel rechazó la posible pauta de incremento salarial de entre el 10% y el 12% que estaría evaluando la administración de María Eugenia Vidal para la mesa paritaria, en línea con lo acordado por Córdoba con los estatales de esa provincia.

Provincia: Los docentes "sin título" quedarán cesanteados desde el 28 de febrero

