Expectativas por mejoras edilicias en el Departamento Judicial

El presidente del Colegio de Abogados Zárate-Campana comentó cómo su institución colabora con la Suprema Corte para crear nuevos juzgados en nuestro distrito y mejorar también la situación edilicia de la Departamental. "Todo indica que el año que viene empezaremos a ver los cimientos" de la nueva Ciudad Judicial de Campana, adelantó Marcelo Fioranelli. La reciente y festejada compra por parte de la Corte de Suprema de la Provincia de Buenos Aires del edificio de 5 pisos de Av. Mitre 755 en la ciudad de Zárate, es fruto de la permanente búsqueda de inmuebles (ya sea para compra o alquiler por parte del Poder Judicial de la Provincia) que el Colegio de Abogados de Zárate Campana realiza en forma proactiva, siempre con el objetivo institucional de facilitar el trabajo de sus matriculados, y lograr una mejor y mayor calidad de acceso a la Justicia por parte de los vecinos del Departamento Judicial Zárate Campana. "No siempre –explica el Presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Dr. Marcelo Fioranelli- este tipo de gestiones llegan a buen puerto. Las necesidades existen, pero los inmuebles disponibles que vamos detectando no siempre reúnen todos los requisitos, y eso desalienta un poco. Sin embargo, el ejemplo del edificio de Zárate recientemente comprado, nos alienta a seguir trabajando en el mismo sentido aun cuando la mayoría de las veces ese silencioso, invisible y por momentos tedioso trabajo no rinda los frutos esperados". En resumidas cuentas, la compra por parte de la Corte del edificio de la Av. Mitre es la meta alcanzada luego de intensas gestiones que duraron aproximadamente un año y medio, incluyendo viajes semanales a La Plata; y también de visitas de inspección al inmueble por parte de arquitectos y otros funcionarios de la Corte. DE ALQUILAR A COMPRAR "De hecho -explica Fioranelli- estuvimos trabajando hasta último momento para que se concretara la firma de la escritura, como por ejemplo conseguir que un ingeniero realizara el plano del ascensor, requisito solicitado por la Corte que pudimos solucionar desde el Colegio. También contamos con la predisposición del Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante para redactar el proyecto de Ordenanza de Excepción al Código de Planeamiento Urbano, y su posterior aprobación, que fue votada por unanimidad en la última Sesión Ordinaria del 2017". Fioranelli explicó que, buscando un lugar para la sede Zárate del Colegio de Abogados, se encontró el edificio próximo a terminarse y comenzaron las gestiones, hace unos 18 meses. "Primero identificamos al propietario y al verificar su interés, iniciamos las gestiones en la Corte, más concretamente en la Secretaría de Planificación. Ahí se abrió un expediente y empezamos a reunir los papeles: dominio, planos, fotos… incluso se hizo un estudio especial para verificar la resistencia de las losas, dada la potencial carga estructural que ejercen los expedientes que maneja un juzgado. Primero se hablaba de alquilar 2 pisos para el nuevo juzgado de Familia. Luego se sumó la idea de agregarle los Civil y Comercial Nº 2 y Nº 4. Entonces, desde la Corte se preguntaron por qué no comprarlo. Ahí también sumamos nuestro granito de arena acercando a las partes, entre lo que pedía el propietario y lo que ofrecía la Corte. Le estuvimos muy encima y por suerte se logró. Un diario local, El Debate, tituló que este edificio era un regalo de Papá Noel para el Dpto. Judicial. Nosotros también lo vemos como un gran broche de oro para cerrar el año y empezar a transitar de la mejor manera los 30 años de la creación de nuestro Colegio que se cumplen durante 2018". CIUDAD JUDICIAL Fioranelli explicó que las gestiones del Colegio de Abogados no sólo pasan por colaborar con la Corte en la identificación de inmuebles que alberguen juzgados y otras dependencias, sino que la tarea comienza bastante antes y tiene que ver con abogar por la creación de los juzgados propiamente dichos y el posterior nombramiento de los magistrados y funcionarios que estarán a cargo. "Desde 2014 –relata Fioranelli- estamos pidiendo por la creación de 2 nuevos Juzgados de Familia y 1 nuevo tribunal de Trabajo, gestiones que incluyen hasta la redacción del proyecto de Ley para que sea posible. Cuando logramos ese objetivo, ya de por sí difícil, en realidad no se completa hasta que el juzgado creado tiene un lugar donde funcionar efectivamente y se pone en marcha. Es el caso del nuevo Juzgado de Familia que funcionará en el edificio adquirido en Zárate. Todo es una compleja construcción de la que formamos parte y en la que somos proactivos, siempre sin descuidar todas las otras actividades inherentes a un Colegio y a sus matriculados que, dicho sea de paso, no son pocas ni simples". Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Zárate Campana, continúa realizando gestiones en el mismo sentido, como por ejemplo la de dotar de un inmueble al nuevo Tribunal de Familia que funcionará en Escobar y ya tiene nombrado a su titular pero aún no tiene sede. O encontrar un inmueble adecuado donde funcione la sede Zárate del propio Colegio. "Al margen de esas y otras necesidades, sería una gran satisfacción para nosotros que durante el año del 30° aniversario de la creación de nuestro Colegio, finalmente se ponga en marcha la obra de la tan mentada y esperada ‘Ciudad Judicial de Campana’, cuyos terrenos donó la Municipalidad hace ya 10 años durante la anterior gestión. Todo indica que el año que viene empezaremos a ver los cimientos". La "Ciudad Judicial de Campana" a la que se refiere Fioranelli, nuclearía a todas las dependencias de 2 juzgados Civil y Comercial, 2 de Trabajo, 1 Contencioso y Administrativo, 1 de Familia, y Asesorías, en un terreno delimitado por las calles Güemes, Chiclana y Luis Costa, que actualmente contiene en una fracción a los actuales juzgados Civil y Comercial Nº1 y Nº 3 de Güemes 1112.



Expectativas por mejoras edilicias en el Departamento Judicial

Un trabajo en equipo junto a la Suprema Corte de la provincia

