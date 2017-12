Los poetas que se cuiden... La ciencia está desentrañando el por qué las emociones y afirma que no hay melancolía sin razón. Uno de los motivos principales por el cuál nos sentimos abatidos es debido al síndrome de aniversario. Según la Psicogenética, el inconsciente no sólo tiene mecanismos de ocultamiento de el trauma que nos han afectado, sino un calendario propio que hace que lo recordemos periódicamente. Puede que olvidemos la fecha de fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un matrimonio o de una batalla familiar, pero para ésa época del año lo más probable es que estemos tristes. Según la descubridora de ése mecanismo, Anne Ancelin Schutzenberger, en el período en el que actúa el síndrome de aniversario estamos proclives a sufrir accidentes, tomar malas decisiones y aislarnos. En suma, repetiremos la escena de una manera distinta, sin que nuestra consciencia se dé cuenta. ¿Por qué sucede ése fenómeno regularmente? Para que lo resignifiquemos. Los duelos que no fueron bien hechos traen consecuencias insospechadas, derivan en depresiones, somatización y deterioro de la calidad de vida. Es una alarma para que volvamos a sanar el pasado. Detectarlos es una manera de descifrar nuestros misterios, ya que los eventos que creemos haber olvidado nos visitan con la misma regularidad con la que el invierno alcanza el calendario..

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

Síndrome de Aniversario

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: