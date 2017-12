Estamos a pocos días de iniciar un nuevo año, generalmente llegada esta época realizamos un balance de lo que nos aconteció durante el mismo y nos proponemos alcanzar las metas que, por diferentes situaciones o circunstancias no pudimos finalizar o tal vez comenzar a lo largo de este año que ya llega a su ocaso. A su vez, mirando a nuestro alrededor nos damos cuenta de que a este mundo maravilloso en que vivimos, le falta el toque de magia necesario que nos dice que nuestra vida ha perdido el esplendor. No somos capaces de ponerle esa pizca de sal que hace que el camino por el que vamos, muchas veces difícil y lleno de dificultades, se transforme en una invitación a recorrerlo con otros ojos y con esa predisposición a ponerle color y alegría. Todo está a nuestro alcance para trastocar los días grises y aburridos en algo maravilloso, logrando que salga nuestro propio arcoiris, cambiando los gestos malos, por sonrisas que, luego se transformarán en cosas buenas, porque no hay nada más contagioso que la risa, la buena onda y, el humor para atraer el amor y la amistad. Está en nosotros producir cada día algo inolvidable en nuestro hogar o trabajo. Así los que conforman nuestro grupo vivirán en la atmósfera sana que siempre estamos anhelando, sin olvidar que somos nosotros los que tenemos que generarla. Hacer pequeños elogios y atenciones a los que queremos los hará sentir que son los dueños del mundo; provocando ese boomerang de que todo vuelve inexorablemente. Nosotros sentiremos que estamos envueltos en nubes de algodón aunque afuera el caos, las guerras, los desacuerdos e injusticias toquen a la puerta de los pueblos. Si comenzamos por casa a practicar los buenos modales, ejercitar la exquisitez de un mejor vocabulario y a reconocer el talento y los aciertos del otro, se irán haciendo cambios favorables para todos. Alejar los malos pensamientos es sólo el comienzo para recibir a raudales aquello que estamos buscando, porque seremos nosotros los verdaderos arquitectos de algo que necesitamos. El día, para comenzar es hoy. Esta oportunidad saben disfrutarla los que saben agradecerle a Dios cada mañana, por todo lo que nos dejó, y que los distraídos de siempre la dejan pasar. ¡Feliz Año Nuevo, a todos los lectores de mi columna!!!

El Rincón de Aléthea:

Hemos olvidado la magia

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: