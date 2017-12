La senadora nacional Cristina Kirchner defendió ayer al mediodía el Memorándum de Entendimiento con Irán y cruzó a la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Poco después de las 11:40 la senadora tomó la palabra para presentar una cuestión de privilegio referida al pedido de desafuero en su contra enviado por el juez federal Claudio Bonadio y repasó los antecedentes en ese tipo de requerimientos judiciales. "Fue firmado de acuerdo con las atribuciones que marca la Constitución y fue remitido al Parlamento para su tratamiento. Fue tratado, debatido y aprobado en sesiones públicas del Parlamento", sostuvo la expresidenta. Al hacer uso de una cuestión de privilegio, la líder de Unidad Ciudadana planteó que "la verdad es que llama la atención en todo caso si hay un juez o alguna jurisprudencia que constituye un delito a esto como también no hayan llamado a los legisladores que lo han aprobado". "Un Memorándum es un acto de carácter complejo que no sólo requiere la firma del titular del Poder Ejecutivo sino también la aprobación del Parlamento", remarcó. En ese sentido, la referente opositora recordó que "el juez (Daniel Rafecas) que había dictaminado que esto no era un delito porque era un acto no judiciable hoy está sometido a juicio político en el Consejo de la Magistratura". Cristina Kirchner además se dirigió a Michetti y dijo que el Memorándum fue "similar al que usted firmó con Qatar".



CFK defendió el Memorándum

