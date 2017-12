Carlos Aguirre. Foto: Facebook (adición del editor)

Si bien la reforma laboral era la que al gobierno le interesaba esto no quiere decir que no se vaya avanzar en su tratamiento ¿Qué significa esta reforma? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? La defensa que hace el gobierno de esta medida la basa en que es necesario ser competitivos para que lleguen inversiones, lo que debo aclarar es que esto no es más que una pantalla, lo que realmente se busca es bajar el costo laboral que significa una pérdida para los patrones. El gobierno y los patrones en connivencia con los medios de comunicación insisten con la reforma, asegurando que el aumento de la productividad incidirá en la competitividad pero para lograrlo es necesario que los trabajadores cuenten con menos derechos, incluido el salario que debe ser el más bajo posible. Es en base al modelo brasileño que se enuncia la reforma en Argentina, basta dar sólo algunos ejemplos de cómo se precarizaría las relación de los trabajadores eliminación del pago de horas extras, cambios en la judicialización de los accidentes laborales, vacaciones fragmentadas, "ahorro" para una "auto-indemnización" en caso de despido, etc. Ahora bien, "productividad" y "competitividad" no son más que dos eufemismos para no decir transferencia de ganancias del trabajo al capital, esto es: los trabajadores sostienen con su salario a los patrones, a lo cual hay que sumarle la decisión de eliminar las retenciones a la soja les asegura la ganancia a los terratenientes. Están saqueando al país atacando a los sectores más desprotegidos y débiles que somos los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los niños, las familias sin empleo. Tenemos que frenar este ataque con, como dije la semana anterior con la lucha sin cansancio de cada uno de estos sectores, apoyándonos en las centrales obreras que aún resisten, con la participación de manifestaciones callejeras. Para finalizar, ya que esta ofensiva no es sólo en nuestro país deberemos ser capaces de ampliar nuestras luchas al resto de los países de América Latina para formar un gran bloque regional que pueda arrebatarles el poder: es fundamental esta tarea.

Gigantes de la patria grande:

Enfrentar el saqueo del país en las calles

Por Carlos Aguirre

