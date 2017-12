¿QUÉ ES? La disfonía o ronquera es la dificultad para producir sonidos al tratar de hablar o un cambio en el tono o calidad de la voz, la que puede sonar débil, muy velada, chillona o ronca. ¿POR QUÉ SE PRODUCE? Por lo general, la disfonía es causada por un problema en las cuerdas vocales y la mayoría de los casos están asociados con inflamación de la laringe (laringitis). La disfonía o ronquera que permanece por semanas o meses puede ser causada por una diversidad de problemas. Algunas causas son menores, mientras que otras son graves. Entre las causas más frecuentes se incluyen: - Alergias - Tos (puede ser producida por alergias o por algunas enfermedades como la bronquitis) - Consumo excesivo de alcohol o tabaco - Uso excesivo de la voz (como al gritar o cantar) - Reflujo gastroesofágico - Inhalación de sustancias irritantes - Laringitis - En los niños, llanto excesivo o prolongado - Enfermedad viral OTRAS CAUSAS MAS GRAVES PUEDEN SER: - Aneurismas de la parte superior de la aorta - Broncoscopia u otros exámenes (temporal) - Cáncer de laringe (cáncer laríngeo) - Cuerpo extraño en el esófago o la tráquea - Fumar y beber en exceso, en especial si se combinan ambos - Mononucleosis infecciosa - Ingestión de líquidos cáusticos - Debilidad generalizada causada por otras enfermedades - Goteo retronasal - Pubertad - Cáncer de pulmón y cáncer de la tiroides - Amigdalitis - Nódulos o parálisis de las cuerdas vocales (posoperatoria) ¿CÓMO SE TRATA? La disfonía o ronquera puede ser de corto plazo (aguda) o prolongada (crónica), pero el tratamiento es el mismo en la mayoría de los casos. El reposo y el tiempo son las únicas formas de curar la ronquera que no está asociada con otros síntomas. El hecho de llorar, gritar, hablar o cantar en exceso sólo empeorarán el problema. Tenga paciencia, dado que el proceso de curación puede tomar varios días. No hable, a menos que sea estrictamente necesario, y evite susurrar puesto que puede causar más tensión en las cuerdas vocales que el hecho de hablar. Hacer gárgaras no ayuda a las cuerdas vocales. Evite los descongestionantes porque resecan las cuerdas vocales y prolongan la irritación. En caso de fumar, disminuya o deje el cigarrillo. La humidificación del aire con un vaporizador o la ingestión de líquidos puede proporcionar algún alivio. Si hay enfermedades que están provocando la disfonía, su médico le indicará el tratamiento más adecuado para usted. Fuente: Institutos Nacionales de Medicina, NIH, EE.UU.

Imagen ilustrativa, selección del editor.



La disfonía o ronquera

